Rassemblement National benoemt 23-jarige Jordan Bardella tot Europees topkandidaat

Dat deelde burgemeester David Rachline van Fréjus en politicus van het Rassemblement National maandag mee. Het RN is de opvolger van Le Pens Front National. De Europese verkiezingen zijn eind mei gepland.

Volgens de peilingen maakt de partij van Le Pen veel kans kans om de presidentiële partij La République En Marche in mei de loef af te steken en rond de 25 procent van de stemmen te behalen. President Emmanuel Macron (41) heeft in de marge van de door protesten van de gele hesjes uitgelokte politieke crisis veel aan populariteit moeten inboeten.

De extreemrechtse partij streeft een harde koers inzake het migrantenbeleid na. Rassemblement National staat al geruime tijd onder druk van Justitie. Franse onderzoeksrechters verdenken assistenten van FN-afgevaardigden in het EU-parlement ervan illegaal voor de partij in Frankrijk gewerkt te hebben. De financiële schade zou in de miljoenen euro lopen. Le Pen en haar partij hebben alle beschuldigingen altijd ontkend.