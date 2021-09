Tegen 2050 kunnen tot 216 miljoen mensen migreren om te ontkomen aan de nefaste gevolgen van de klimaatverandering, zoals een lagere landbouwproductie, waterschaarste en de verhoging van het zeeniveau. Volgens de Wereldbank is dat weliswaar nog omkeerbaar.

De Wereldbank publiceerde maandag een rapport, als aanvulling op een eerste uit 2018. Dat was toen vooral gericht op Sub-Saharaans Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika. Toen voorspelde het instituut uit Washington dat er tegen 2050 143 miljoen klimaatmigranten zouden zijn in die werelddelen.

In het nieuwe rapport zijn drie andere regio's toegevoegd: Oost-Azië en de Grote Oceaan, Noord-Afrika en het gebied bestaande uit Oost-Europa en Centraal-Azië. Op die manier wil de Wereldbank 'een mondiale schatting' bekomen, aldus Juergen Voegele, vicevoorzitter van de Wereldbank, belast met duurzame ontwikkeling.

'Als landen nu starten met het inperkingen van broeikasgassen, het dichten van de ontwikkelingskloof, het herstellen van vitale ecosystemen en het helpen van mensen om zich aan te passen, zou de klimaatmigratie met ongeveer 80 procent kunnen ingeperkt worden, tot 44 miljoen mensen tegen 2050', zegt hij.

Omgekeerd, zonder beslissende actie, zullen er 'hot spots' zijn van de klimaatmigratie, waarschuwt hij. Dat zal grote gevolgen hebben voor de gastlanden, die vaak slecht voorbereid zijn om talrijke bijkomende migranten te ontvangen.

