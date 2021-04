De politie van het Capitool (USCP) in Washington had voor de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari meer informatie dan ze eerder toegaf. Toch kreeg ze de opdracht om niet alle middelen in te zetten om de protesten de kop in te drukken. Dat staat in een rapport waarover de Amerikaanse media berichten.

Het 104 pagina tellende rapport van de inspecteur-generaal van de United States Capitol Police, Michael Bolton, is vernietigend. Hij concludeert dat de agenten zich niet hadden voorbereid op de aanval en niet adequaat hebben gereageerd, berichten de New York Times en CNN. De USCP had informatie die hen waarschuwde dat aanhangers van toenmalig president Donald Trump een bedreiging vormden, melden de media, die het rapport citeren.

Zelfs drie dagen voor de aanval was er nog een memo over binnengekomen, waarin het specifiek ging over een aanval op het Capitool. 'In tegenstelling tot eerdere protesten na de verkiezingen is voor de pro-Trump-demonstranten op 6 januari niet aanhangers van Biden, maar het Congres zelf het doelwit,' aldus de memo. Hun 'neiging om blanke supremacisten, milities en anderen die actief geweld bepleiten aan te trekken, zou kunnen leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de rechtshandhaving en het grote publiek.'

De politie kreeg de instructies om geen gebruik te maken van de meest agressieve methodes om de mensenmassa in toom te houden, zoals verdovingsgranaten, aldus het rapport. Een dag voor de rellen schreef de USCP in het plan om de protesten aan te pakken dat er geen 'bekende specifieke bedreigingen' waren die verband hielden met de speciale zittingen die die dag in het Congres en de Senaat plaatvonden. Donderdag vindt in het Congres een hoorzitting plaats over het rapport.

