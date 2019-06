Rapper McGarvey vs. de armoede-industrie: 'Je lot in eigen handen nemen, is een taboe voor links'

Het probleem met armoedebestrijding is dat het een industrie is waar linkse middenklassemensen hun brood mee verdienen, schrijft de Schotse rapper Darren McGarvey in Op safari naar Armoeland. 'Ze willen wel je ellendige levensverhaal horen, maar hoeven je inzichten niet.'

© iStock