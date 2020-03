In Thailand groeit de openlijke kritiek op koning Vajiralongkorn, ook bekend als Rama X. Hij doet aan zelfquarantaine in een Duits luxehotel terwijl in zijn thuisland intussen meer dan 1500 coronabesmettingen zijn vastgesteld.

De Thai houden hun ongenoegen niet langer stil over het feit dat hun koning in een Duits hotel verblijft met twintig gezelschapsdames en een hele hofhouding.

'Moeten we respect tonen voor iemand die een k*t belangrijker vindt dan het land?' of 'Je moest beschaamd zijn'. Het zijn maar enkele reacties die dit weekend gepost werden via #Dispatch op Twitter.

Belediging van de monarchie

Eerder waren al soortgelijke berichten te lezen via de Thaise Twitter-hashtag 'Waarom hebben we een koning nodig?' Die werd meer dan 1,2 miljoen keer gebruikt in 24 uur tijd.

Dat is opmerkelijk, want volgens de wet op majesteitsschennis kan je in Thailand tot 15 jaar cel krijgen voor het beledigen van de monarchie.

Terug naar Thailand

Het Duitse tijdschrift Bild pakte uit met het nieuws dat Vajiralongkorn (67) in een zelfopgelegde quarantaine is gegaan in een luxehotel in Beieren.

Het bewuste viersterrenhotel, Grand Hotel Sonnenbichl, ligt in de deelstaat Garmisch-Partenkirchen en zou volledig afgehuurd zijn voor de koning en zijn gevolg. De lokale autoriteiten rechtvaardigden de uitzondering omdat dit een 'homogene groep' is, 'die zich niet zal verplaatsen.'

Maar 119 leden van de entourage zijn naar verluidt teruggestuurd naar Thailand omdat ze mogelijks een besmetting met het coronavirus hebben opgelopen.

Kwaad bloed

In Thailand zelf groeide intussen het aantal besmettingen tot meer dan 1500. Sinds vorige donderdag (26 maart) is de noodtoestand van kracht.

Met zijn afwezigheid zet de koning kwaad bloed. Ook op de Facebookpagina van het hotel verschenen verontwaardigde berichten. 'Dit hotel zou ook moeten sluiten en een koning moet bij zijn volk zijn', schreef iemand.

De Thaise activist Somsak Jeamteerasakul, die in ballingschap in Frankrijk woont, klaagt op Facebook aan dat de koning begin maart vanuit Zwitserland verschillende vliegreizen naar Duitsland zou gemaakt hebben 'uit verveling.'

Het is niet duidelijk of de mensen die kritiek hebben geuit zullen vervolgd worden. Regeringswoordvoerster Narumon Pinyosinwat liet aan Reuters weten dat dat 'zal afhangen van overleg met de veiligheidsdiensten.'

De Thai houden hun ongenoegen niet langer stil over het feit dat hun koning in een Duits hotel verblijft met twintig gezelschapsdames en een hele hofhouding. 'Moeten we respect tonen voor iemand die een k*t belangrijker vindt dan het land?' of 'Je moest beschaamd zijn'. Het zijn maar enkele reacties die dit weekend gepost werden via #Dispatch op Twitter. Eerder waren al soortgelijke berichten te lezen via de Thaise Twitter-hashtag 'Waarom hebben we een koning nodig?' Die werd meer dan 1,2 miljoen keer gebruikt in 24 uur tijd. Dat is opmerkelijk, want volgens de wet op majesteitsschennis kan je in Thailand tot 15 jaar cel krijgen voor het beledigen van de monarchie.Het Duitse tijdschrift Bild pakte uit met het nieuws dat Vajiralongkorn (67) in een zelfopgelegde quarantaine is gegaan in een luxehotel in Beieren. Het bewuste viersterrenhotel, Grand Hotel Sonnenbichl, ligt in de deelstaat Garmisch-Partenkirchen en zou volledig afgehuurd zijn voor de koning en zijn gevolg. De lokale autoriteiten rechtvaardigden de uitzondering omdat dit een 'homogene groep' is, 'die zich niet zal verplaatsen.'Maar 119 leden van de entourage zijn naar verluidt teruggestuurd naar Thailand omdat ze mogelijks een besmetting met het coronavirus hebben opgelopen. In Thailand zelf groeide intussen het aantal besmettingen tot meer dan 1500. Sinds vorige donderdag (26 maart) is de noodtoestand van kracht.Met zijn afwezigheid zet de koning kwaad bloed. Ook op de Facebookpagina van het hotel verschenen verontwaardigde berichten. 'Dit hotel zou ook moeten sluiten en een koning moet bij zijn volk zijn', schreef iemand. De Thaise activist Somsak Jeamteerasakul, die in ballingschap in Frankrijk woont, klaagt op Facebook aan dat de koning begin maart vanuit Zwitserland verschillende vliegreizen naar Duitsland zou gemaakt hebben 'uit verveling.'Het is niet duidelijk of de mensen die kritiek hebben geuit zullen vervolgd worden. Regeringswoordvoerster Narumon Pinyosinwat liet aan Reuters weten dat dat 'zal afhangen van overleg met de veiligheidsdiensten.'