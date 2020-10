De regering van Qatar heeft woensdag verontschuldigingen aangeboden voor de gedwongen gynaecologische onderzoeken waaraan meerdere vrouwen op de luchthaven van Doha werden onderworpen na de vondst van een in de steek gelaten pasgeboren baby.

De regering van het oliestaatje aan de Perzische Golf zegt dat zij de schending van de individuele vrijheid van de vrouwen en het leed dat hen is aangedaan betreurt. 'Zelfs als het doel van deze onderzoeken was om de ontsnapping van de daders van een vreselijke misdaad te voorkomen, betreurt de staat Qatar het leed of de schending van de individuele vrijheden die deze actie kan hebben veroorzaakt bij reizigers', staat op een overheidssite te lezen in een verklaring.

De Australische regering had een klacht ingediend bij de autoriteiten in Qatar over de vernedering van, en inwendig onderzoek bij Australische vrouwen op de internationale luchthaven van de hoofdstad Doha. Australische media berichtten dat een te vroeg geboren baby was gevonden in een toiletruimte. Vrouwen op het vliegveld werden vervolgens aangehouden en gedwongen hun ondergoed uit te doen en een inwendig onderzoek te ondergaan in een ambulance, meldt nieuwssite 7 News. De Australische vrouwen spreken van een 'afschuwelijke schending van hun rechten'.

Marise Payne, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag gezegd dat inmiddels duidelijk is dat vrouwelijke passagiers van maar liefst tien vluchten aan de gynaecologische onderzoeken zijn onderworpen. Dat zijn meer vrouwen dan aanvankelijk werd gedacht. In het Australische parlement betitelde Payne de gang van zaken op de luchthaven van Doha als 'schromelijk verontrustend' en 'beledigend'.

Het onderzoek op 2 oktober moest uitwijzen of ze recentelijk een kind hadden gebaard. De vrouwen werd niet om toestemming gevraagd. Er was hen ook niets verteld over de vondst van de baby. Een vlucht naar Sydney vertrok met vier uur vertraging. Om hoeveel vrouwen het in totaal ging is onduidelijk.

