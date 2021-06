Ondanks de toegenomen internationale druk en verontwaardiging over pushbacks, het terugsturen van vluchtelingen op zee en op land, blijven ze onverminderd doorgaan. Dat blijkt volgens Oxfam Novib uit recente gegevens van de Griekse Vluchtelingenraad.

De Griekse Ombudsman heeft bevestigd dat er sprake is van herhalende patronen van pushbacks, zowel aan de Griekse landgrens in Evros als op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. Volgens Oxfam wordt er geen onderzoek gedaan naar deze pushbacks, zelfs niet naar gevallen met hard bewijs waaruit blijkt dat vluchtelingen contact opnemen met de Griekse autoriteiten, vlak voordat ze naar Turkije worden uitgezet.

Dat blijkt onder meer uit getuigenissen van vluchtelingen die de organisatie kon verzamelen. Een vrouwelijke vluchteling vertelt onder meer dat 'de Griekse autoriteiten haar in een boot stopten, samen met 150 andere mensen uit landen als Syrië en Afghanistan.' Daarop werden ze op zee achtergelaten om door de Turkse autoriteiten te worden opgehaald of om te verdrinken.

Uit de laatste gegevens van de Griekse Vluchtelingenraad blijkt dat er sinds 2017 zelfs sprake is van een toename van gerapporteerde pushbacks, variërend van honderden tot duizenden.

Recht op asielproces

Deze praktijken zijn in strijd met internationale, Europese en Griekse wetgeving, zegt Oxfam Novib. Die bepaalt dat mensen een eerlijk asielproces moeten krijgen en nooit naar een ander land mogen worden teruggestuurd voordat een persoonlijk onderzoek van hun aanvraag heeft plaatsgevonden.

'Ondanks de toenemende nationale en internationale druk gaat Griekenland gewoon door met deze pushbacks', zegt Elselijn Mulder van Oxfam Novib. 'De EU doet niets. Dat moet stoppen. De EU moet ervoor zorgen dat alle lidstaten, inclusief Griekenland, de beschikking hebben over systemen die deze pushbacks echt kunnen onderzoeken. Deze systemen moeten onafhankelijk zijn, het mandaat hebben om bewijsmateriaal te onderzoeken, goed gefinancierd zijn zodat er verantwoording wordt afgelegd voor de schendingen van mensenrechten.'

Afgelopen maand sloten de Griekse autoriteiten ook nog het Kara Tepe-kamp op Lesbos. Meer dan vijfhonderd asielzoekers werden overgebracht naar het tijdelijke Mavrovouni kamp ('Moria 2.0'), waar na de brand in Moria al duizenden vluchtelingen opeengepakt zaten in tenten.

(IPS)

