Puigdemont gaat in beroep tegen verbod op verkiezingskandidatuur

De vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont is donderdag in beroep gegaan tegen het verbod dat hem is opgelegd om zich kandidaat te stellen voor de Europese verkiezingen. Dat heeft zijn partij Samen voor Catalonië (Junts per Catalunya) donderdag bekendgemaakt.