Protesten in Soedan na uitroepen noodtoestand

De president die al sinds 1989 aan de macht is, deed de aankondiging vrijdag in een televisietoespraak. Hij ontbond ook zijn regering en de provinciale overheden van het land, waar al twee maanden geprotesteerd wordt naar aanleiding van de verdriedubbeling van de broodprijs.

'We roepen onze mensen op om door te gaan met demonstraties tot het hoofddoel van deze opstand, namelijk het aftreden van de regimeleider, wordt bereikt', klonk het in een Facebookbericht van de overkoepelende vakbondsorganisatie S.P.A., die achter de protesten zit.

Zaterdagochtend trokken ondanks de noodtoestand honderden mensen de straat op in hoofdstad Khartoem en de op een na grootste stad, Omdurman. 'Het ontbinden van de regering en het opleggen van een noodtoestand is niets anders dan een (nieuw teken) van het falen van het regime', klonk het bij oppositiepartij al-Ummah in een verklaring. 'Niets anders dan een val van dit regime zal de mensen die de straat optrekken tevreden stellen', klonk het.

De partij ondertekende een "Document voor de Vrijheid en de Verandering", samen met de Soedanese communisten en de politieke afdelingen van verschillende rebellengroepen. In die tekst worden verschillende hervormingen voorzien, na een eventuele val van Bashir.

Bashirs ambtstermijn loopt binnen enkele maanden af. Hoewel hij beloofd heeft zich hierna niet meer verkiesbaar te stellen, bestaat de vrees dat hij dit toch zal doen. Bij de protesten vielen officieel al 31 doden, maar Human Rights Watch spreekt van 51 doden.