Het aantal toeristen in Parijs is in de eerste helft van dit jaar lichtjes achteruitgegaan. Vooral in het eerste kwartaal kwamen er minder toeristen naar de Franse hoofdstad, hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de demonstraties van "gilets jaunes" in de Parijse straten.

Van januari tot en met juni checkten er 17,3 miljoen toeristen in een Parijs hotel in. Dat is een daling met 0,1 procent tegenover het record dat in de eerste helft van vorig jaar was opgetekend. Er waren minder buitenlandse toeristen (-0,5 procent), maar het aantal Franse bezoekers nam toe (+0,3 procent). De inkomsten daalden ook met 0,1 procent tot 9,8 miljard euro.

De manifestaties van de 'gilets jaunes', die startten in november 2018 en soms uitdraaiden op gewelddadige confrontaties met de politie, wogen vooral in het eerste kwartaal door. Toen waren er 4,8 procent minder buitenlandse toeristen in de hotels en 3,4 procent minder Franse. In het tweede kwartaal werden er wel weer plusjes geschreven, onder meer dankzij het WK vrouwenvoetbal. Britse toeristen boekten 304.000 nachten minder in Parijs in de eerste jaarhelft. Een daling die vermoedelijk te maken heeft met brexit-onzekerheid. De Britten blijven wel de op een na belangrijkste groep buitenlandse bezoekers, na de Amerikaanse.