Prominent Brits figuur Black Lives Matter in het hoofd geschoten

In Peckham, ten zuidoosten van de Britse hoofdstad Londen, is een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging zondagmorgen in het hoofd geschoten. De 27-jarige Sasha Johnson ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat heeft Taking the Initiative (TTIP), de politieke partij waarvan Johnson lid is, op Facebook laten weten.

Volgens de partij heeft de vrouw een kogel in het hoofd gekregen 'na talrijke doodsbedreigingen vanwege haar activisme'. De politie van Londen zegt dat niets erop wijst dat Johnson het slachtoffer werd van een gerichte aanval of geloofwaardige bedreigingen kreeg voor het incident. Vlakbij de plek van de schietpartij vond een feestje plaats, aldus de politie. Er is een oproep tot getuigen uitgeschreven om de schutter te identificeren. Sasha Johnson, moeder van drie kinderen, is een belangrijke figuur van de Black Lives Matter-beweging in Groot-Brittannië. Haar partij TTIP wordt omschreven als 'de eerste Britse politieke partij onder leiding van de zwarten'. De partij organiseerde al verscheidene betogingen tegen het structurele racisme in het land. Volgens de partij heeft de vrouw een kogel in het hoofd gekregen 'na talrijke doodsbedreigingen vanwege haar activisme'.De politie van Londen zegt dat niets erop wijst dat Johnson het slachtoffer werd van een gerichte aanval of geloofwaardige bedreigingen kreeg voor het incident. Vlakbij de plek van de schietpartij vond een feestje plaats, aldus de politie. Er is een oproep tot getuigen uitgeschreven om de schutter te identificeren.Sasha Johnson, moeder van drie kinderen, is een belangrijke figuur van de Black Lives Matter-beweging in Groot-Brittannië. Haar partij TTIP wordt omschreven als 'de eerste Britse politieke partij onder leiding van de zwarten'. De partij organiseerde al verscheidene betogingen tegen het structurele racisme in het land.