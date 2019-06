In Spanje is na vier maanden het historische proces tegen twaalf Catalaanse separatisten geëindigd. Bijna alle beklaagden riepen woensdag in hun slotpleidooien voor het Hooggerechtshof in Madrid op tot dialoog en een politieke oplossing voor het conflict in de noordoostelijke regio van Spanje.

Een uitspraak wordt ten vroegste eind juli verwacht, maar het is ook niet uitgesloten dat die pas in september of oktober bekend wordt gemaakt.

Sinds 12 februari staan twaalf Catalaanse separatistische leiders voor het Spaanse Hooggerechtshof terecht. Zij zitten in de beklaagdenbank voor de organisatie van een door de Spaanse justitie verboden referendum over zelfbeschikking, gevolgd door een onafhankelijkheidsverklaring in oktober 2017.

Bij afwezigheid van de toenmalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, die in België in ballingschap verblijft, is gewezen viceminister-president Oriol Junqueras de hoofdbeklaagde op het proces. Hem hangt de zwaarste straf boven het hoofd, namelijk 25 jaar cel.

'Het beste voor ons allen, voor Catalonië en Spanje, is dat we in deze kwestie terug voor de dialoog en onderhandelingen kiezen', verklaarde Junqueras in zijn slotbetoog. Stemmen kan geen misdaad zijn, luidde het. 'Met onderdrukking en het gebruik van geweld zal je de mensen die op vreedzame wijze streven naar een Catalaanse republiek niet overtuigen', waarschuwde op zijn beurt voormalig Catalaans minister van Buitenlandse Zaken, Raul Romeva.

De Catalaanse regionale president Quim Torra bestempelde het proces woensdag als een 'farce' en een 'monsterlijke onrechtvaardigheid'. 'Spanje heeft het internationaal recht geschonden', zei Torra, eraan toevoegend dat zijn regering zal blijven werken aan een onafhankelijk Catalonië.

Alles samen werden op het mammoetproces bijna 600 getuigen gehoord, onder wie de vroegere conservatieve premier Mariano Rajoy.