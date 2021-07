Toenmalig president Donald Trump zette eind december 2020 tijdens een telefoongesprek de topfiguren van het ministerie van Justitie onder druk om de verkiezingsuitslag 'corrupt' te verklaren, onbetrouwbaar, ook al vond Justitie geen enkel bewijs van grootschalige fraude.

Dat blijkt uit notities die aan het Congres zijn overgemaakt en die The New York Times kon inkijken.

...

Dat blijkt uit notities die aan het Congres zijn overgemaakt en die The New York Times kon inkijken.Het gesprek vond plaats op 27 december 2020. Aan de andere kant van de lijn bevonden zich minister van Justitie Jeffrey Rosen en zijn adjunct Richard Donoghue. Rosen was pas sinds 24 december in functie. Zijn voorganger Bill Barr had ontslag genomen nadat hij tegen het persagentschap Associated Press (AP) had verklaard dat er geen sprake was van verregaande kiesfraude, en in elk geval niet van fraude op een schaal die de uitslag van de verkiezingen zou veranderen. Barr had de justitiespecialist van AP opgetrommeld op vraag van de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, die vreesde dat de fixatie van Trump op kiesfraude zou leiden tot een verkiezingsnederlaag in de staat Georgia, waar begin 2021 twee Republikeinse Senaatszetels op de wip zaten. Die zetels gingen inderdaad verloren voor de Republikeinen, die daarmee hun meerderheid in de Senaat verloren.De president probeerde via het telefoongesprek Rosen en Donoghue zover te krijgen het verdict van het departement van Justitie dat er geen grootschalige fraude was geweest onder tafel te vegen. Donoghue, die notities maakte van het gesprek, wierp tegen dat het departement geen macht had om tussen te komen in verkiezingsuitslagen. Trump zei tegen dat hij dit niet verwachtte: 'Zeg gewoon dat de verkiezingen corrupt waren en laat de rest aan mij over'. Aan hem en aan figuren in het parlement, preciseerde de president. De Engelse term corrupt kan onder meer vertaald worden als 'onbetrouwbaar' of 'frauduleus'.Trump specifieerde niet welke parlementsleden hem zouden helpen, maar hij was tijdens het telefoongesprek vol lof over de hem getrouwe Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden Jim Jordan en Scott Perry, en over senator Ron Johnson, aldus The New York Times.Donoghue, nog altijd volgens zijn eigen nota's, probeerde Trump te overtuigen van zijn ongelijk. De president bracht fraude in de staten Georgia, Michigan, Michigan, Nevada en Arizona ter sprake.'Veel van de informatie die u kreeg was vals', aldus Donoghue tijdens het gesprek. Hij legde uit dat Justitie 'tientallen onderzoeken, honderden interviews' had afgewerkt en geen bewijs van fraude had ontdekt. In Michigan, bijvoorbeeld, een staat waarover Trump beweerde dat de telling voor 68 procent fout was, bleek in werkelijkheid dat het om een telfoutenmarge ging van 0,0063 procent. Waarna Trump van staat wisselde: 'Oké, maar wat met de andere staten?'Donoghue weerlegde ook fraudeclaims in de staten Pennsylvania en Georgia.De president maande Donoghue aan om zelf op onderzoek naar Georgia te trekken, en daar fraude met handtekeningen te ontdekken. 'Mensen die beweren dat de verkiezingen niet corrupt zijn, zijn corrupt', aldus de president, nog altijd volgens de notities van Donoghue. 'Er rest weinig tijd'. Op 6 januari 2021 zou het parlement de verkiezingsuitslag bekrachtigen.Trump zei dat 'duizenden mensen' gebeld hadden om hun beklag te doen over de uitslag. 'Mensen zijn kwaad, geven Justitie de schuld voor het feit dat er niet opgetreden wordt.'Het telefoongesprek was in drie opzichten opmerkelijk. Een president heeft in principe geen recht om tussen te komen en gerechtelijk onderzoek te sturen. En een president die vraagt om de resultaten van het eigen onderzoek te negeren en hem gewoon gelijk te geven, is - zacht gezegd - niet zoals het hoort te gaan. Dat het onder Trump, en allicht onder alle presidenten, wel gebeurde, is doorgaans moeilijk te bewijzen omdat conversaties tussen de president en het ministerie van Justitie geheim gehouden worden. Gewezen minister Bill Barr werkte dit jaar mee aan enkele publicaties waarin officieus, off the record, sprake is van druk vanwege de president rond verkiezingsfraude. Maar in het geval van de boeken betreft het een anoniem getuigenis, dat een zekere geloofwaardigheid heeft, maar ook gerelativeerd moet worden binnen de pogingen van Barr om de talloze episodes dat hij wel toegaf aan verzuchtingen van de president te doen vergeten.Dit keer - en dat is het derde opmerkelijke element - gaf de ploeg Biden aan Justitie de opdracht om mee te werken aan een parlementair onderzoek naar het gedrag van de voormalige president, en daarbij documenten over te dragen. Zo belandden de notities die Donoghue maakte over het gesprek van 27 december in het Congres.In dat kader maakte Justitie vrijdag ook bekend dat de belastingaangiften van Donald Trump aan een commissie van het Congres moeten worden overgedragen. Trump was de eerste president in tijden die zijn belastingaangiften niet publiek maakte.