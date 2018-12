'President Macron spreekt zich maandag voor de televisie uit'

Macron zou zijn voornemen vrijdag hebben bekendgemaakt tegenover een vijftiental burgemeesters en verkozenen in Yvelines. Het Elysée bevestigde een televisie-optreden 'in het begin van de week'. Nog volgens Le Parisien heeft Macron zaterdag met zijn medewerkers de interventie op de televisie voorbereid. Hij zou het ook hebben over koopkracht en fiscale rechtvaardigheid.