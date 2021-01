De Verenigde Staten (VS) moeten bij de wereldwijde aanpak van de klimaatcrisis een leidende rol spelen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden.

De Verenigde Staten (VS) moeten bij de wereldwijde aanpak van de klimaatcrisis een leidende rol spelen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden woensdag kort voordat hij begon met het tekenen van een aantal decreten over maatregelen tegen de klimaatverandering, zoals het snijden in subsidies voor fossiele brandstoffen.

'Net zoals we een eensgezind nationaal antwoord op covid-19 nodig hebben, hebben we dringend behoefte aan een eensgezind nationaal antwoord op de klimaatcrisis, want die klimaatcrisis is er', zei Biden in een toespraak in het Witte Huis.

Hij voegde eraan toe dat de VS de uitdaging van de aanpak van de klimaatverandering niet alleen kunnen aangaan, maar dat dit in samenwerking met andere landen moet gebeuren. 'Ik vind dat we al te lang hebben gewacht met maatregelen tegen de klimaatcrisis. We kunnen niet nog langer wachten. We zien het met onze eigen ogen, we voelen het.'

De Verenigde Staten (VS) moeten bij de wereldwijde aanpak van de klimaatcrisis een leidende rol spelen. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden woensdag kort voordat hij begon met het tekenen van een aantal decreten over maatregelen tegen de klimaatverandering, zoals het snijden in subsidies voor fossiele brandstoffen.'Net zoals we een eensgezind nationaal antwoord op covid-19 nodig hebben, hebben we dringend behoefte aan een eensgezind nationaal antwoord op de klimaatcrisis, want die klimaatcrisis is er', zei Biden in een toespraak in het Witte Huis. Hij voegde eraan toe dat de VS de uitdaging van de aanpak van de klimaatverandering niet alleen kunnen aangaan, maar dat dit in samenwerking met andere landen moet gebeuren. 'Ik vind dat we al te lang hebben gewacht met maatregelen tegen de klimaatcrisis. We kunnen niet nog langer wachten. We zien het met onze eigen ogen, we voelen het.'