De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja ontmoet in het Witte Huis. Biden wil daarmee zijn steun aan de oppositie tegen de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko onderstrepen.

Biden liet na afloop van de ontmoeting, die woensdagavond plaatselijke tijd plaatsvond in zijn ambtswoning, weten 'vereerd' te zijn Tichanovskaja te hebben ontmoet. 'De Verenigde Staten staan achter het Wit-Russische volk in hun strijd om democratie en universele mensenrechten', tweette hij, samen met een foto die tijdens het gesprek met de Wit-Russische werd genomen. De ontmoeting met Tichanovaskaja was niet op voorhand aangekondigd.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

De Wit-Russische oppositieleidster verspreidde na afloop een boodschap via Telegram. Daarin zegt ze dat ze Biden heeft gevraagd om het volledige gewicht van Washington in de strijd te gooien om van Wit-Rusland een 'succesvol voorbeeld van een niet-gewelddadige transitie naar een democratie' te maken. Tichanovskaja noemt het de 'morele plicht' van de VS om het Wit-Russische volk te helpen. Ze vroeg ook aandacht voor de vele politieke gevangenen in haar land. Ook haar echtgenot, Sergej Tichanovski, wordt er opgesloten.

De 38-jarige activiste wordt in het westen gezien als de rechtmatige winnares van de Wit-Russische presidentsverkiezingen van augustus vorig jaar. Nadat Loekasjenko, die al sinds de jaren 90 de scepter zwaait in Minsk, toch officieel als winnaar van de verkiezingen werd uitgeroepen braken er maandenlange massaprotesten uit, die het regime hard neersloeg. Tichanovskaja vluchtte naar buurland Litouwen en ontmoette sindsdien al een resem Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Vorige week had Tichnovaskaja in Washington ook al een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en met de nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan.

De Verenigde Staten, de Europese Unie en Groot-Brittannië vaardigden het afgelopen jaar allen sancties uit tegen het Wit-Russische regime. Het Europees sanctiepakket werd nog verzwaard nadat de Wit-Russische dissidente onderzoeksjournalist Roman Protasevitsj en zijn vriendin door de veiligheidsdiensten in Minsk van een Europese lijnvlucht werden geplukt onder het voorwendsel van een bommelding.

Loekasjenko is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Russland. Hij wordt ook wel de 'laatste dictator van Europa' genoemd.

