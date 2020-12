Benjamin Netanyahu riep de bevolking op hun angst en scepticisme voor het vaccin te overwinnen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zaterdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde daags voordat zondag in Israël een de vaccinatiecampagne wordt uitgerold.

Voorbeeld

Netanyahu riep de bevolking op hun angst en scepticisme voor het vaccin te overwinnen. 'Dit is een zeer aangrijpend moment', zei Netanyahu. De 71-jarige premier, die de wereldwijde uitbraak van het coronavirus 'de zwaarste pandemie waarmee de mensheid de afgelopen 100 jaar is geconfronteerd' noemde, zei dat hij persoonlijk een voorbeeld wilde geven aan het Israëlische publiek.

De komst van het Pfizer-vaccin, en later dat van Moderna, markeert 'het begin van het einde'. 'We kunnen hier samen uitkomen', zei Netanyahu tegen verslaggevers in een ziekenhuis ten oosten van Tel Aviv. Minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein voegde daaraan toe dat 'het vaccin veilig is. Kom en laat je inenten.'

Vaccinatiecampagne

Israël begint zondag met wijdverbreide vaccinaties, eerst van de gezondheidswerkers, daarna van ouderen en verzorgers. De massale vaccinatiecampagne, naar verluidt de grootste is in de geschiedenis van Israël, had als startstreefdatum 27 december. De eerste vaccindoses kwamen een week geleden in Israël aan en het doel is om er 60.000 per dag toe te dienen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is zaterdag gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat gebeurde daags voordat zondag in Israël een de vaccinatiecampagne wordt uitgerold. Netanyahu riep de bevolking op hun angst en scepticisme voor het vaccin te overwinnen. 'Dit is een zeer aangrijpend moment', zei Netanyahu. De 71-jarige premier, die de wereldwijde uitbraak van het coronavirus 'de zwaarste pandemie waarmee de mensheid de afgelopen 100 jaar is geconfronteerd' noemde, zei dat hij persoonlijk een voorbeeld wilde geven aan het Israëlische publiek. De komst van het Pfizer-vaccin, en later dat van Moderna, markeert 'het begin van het einde'. 'We kunnen hier samen uitkomen', zei Netanyahu tegen verslaggevers in een ziekenhuis ten oosten van Tel Aviv. Minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein voegde daaraan toe dat 'het vaccin veilig is. Kom en laat je inenten.' Israël begint zondag met wijdverbreide vaccinaties, eerst van de gezondheidswerkers, daarna van ouderen en verzorgers. De massale vaccinatiecampagne, naar verluidt de grootste is in de geschiedenis van Israël, had als startstreefdatum 27 december. De eerste vaccindoses kwamen een week geleden in Israël aan en het doel is om er 60.000 per dag toe te dienen.