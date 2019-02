Premier May vraagt opnieuw meer tijd voor brexit-deal

May wil uiterlijk woensdag 13 februari een verklaring afleggen in het parlement over de stand van zaken in de onderhandelingen. Donderdag moet over de verdere procedure worden gestemd. Een regeringswoordvoerster bevestigde dat 27 februari intussen al als datum is gepland voor een bijkomende stemming over hoe het nu verder moet.

Als het Britse parlement May donderdag meer tijd toekent, zou dat al de tweede verlenging zijn sinds ze crashte met haar brexit-deal halfweg januari. De oppositie beschuldigd May ervan de afgevaardigden kort voor de brexit-datum van 29 maart in een 'alles-of-niets-stemming' te laten kiezen voor haar deal, of een brexit zonder akkoord (hard brexit).

Pogingen om May de controle over het brexit-proces te ontfutselen en een uitstel van de EU-exit af te dwingen, zijn tot vandaag mislukt. Keir Stramer, de brexit-expert van oppositiepartij Labour, kondigde aan dat zijn partij donderdag een tweede en definitieve stemming over Mays brexit-akkoord tegen eind februari wil forceren. Labour moet daarvoor wel substantiële steun van pro-Europese afgevaardigden uit het regeringskamp krijgen. Volgens de Sunday Times ziet het er echter tot dusver niet naar uit dat ze daarin zullen slagen.

Op 29 januari stemde een meerderheid van de parlementsleden voor heronderhandelingen over de zogeheten Ierse backstop-regulering. Met de backstop moet een herinvoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en het EU-lid Ierland voorkomen worden. Voor veel conservatieve parlementsleden is de regel evenwel een doorn in het oog, omdat ze vrezen dat Groot-Brittannië daardoor met handen en voeten aan de EU gebonden blijft.

Maandag trekt brexit-minister Stephen Barclay voor overleg naar Brussel. Tot dusver heeft de EU elke wijziging aan het brexit-akkoord strikt van de hand gewezen.