Na de bestorming van het Capitool vorige week, waarbij vijf mensen om het leven kwamen, wil de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo dat de daders snel ter verantwoording worden geroepen. 'De Amerikaanse democratie steunt op recht en orde, niet op de daden van een losgeslagen menigte', zo schrijft hij op zijn privé-Twitteraccount.

Pompeo geldt al jaar en dag als zeer loyaal aan de Amerikaanse president Donald Trump. Woensdag, toen aanhangers van Trump het Capitool in Washington bestormden, en de VS door sommigen als een 'bananenrepubliek' bestempeld werd, keurde hij dat etiket af.

'De VS is beter dan wat we vandaag gezien hebben', zo schreef hij. Hij noemde de gebeurtenissen verwerpelijk maar vroeg niet om de daders te vervolgen. (Belga)

