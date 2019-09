Pompeo ontmoet Lavrov vrijdag in New York

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zal vrijdag zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov ontmoeten in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekend.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo (links) en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov, Sotsji, 14 mei 2019 © Reuters