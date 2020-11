De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft dinsdag geweigerd de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen te erkennen, door een "rimpelloze transitie" naar een "tweede" mandaat van Donald Trump te beloven.

Gevraagd naar de maatregelen die het State Department heeft genomen om de transitie met de teams van Biden wind in de zeilen te geven, zei Pompeo: 'Er zal een rimpelloze transitie naar een tweede regering-Trump zijn.'

Pompeo verklaarde op een persconferentie ook dat alle uitgebrachte stemmen worden geteld en dat "de wereld toekijkt wat er aan het gebeuren is."

Trump fors op Twitter: 'Wij zullen winnen'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag op Twitter gezegd dat hij de presidentsverkiezingen zal winnen.

"WIJ ZULLEN WINNEN", luidde een presidentiële tweet.

In een andere klonk het: "WE ZIJN GROTE VOORUITGANG AAN HET MAKEN. DE RESULTATEN BEGINNEN VOLGENDE WEEK BINNEN TE KOMEN. MAAK AMERIKA WEER GROOT!".

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

"KIJK UIT VOOR MASSAAL MISBRUIK BIJ HET TELLEN VAN STEMMEN EN, NET ALS BIJ HET VROEGE VACCIN, BEDENK DAT IK HET JULLIE ZO GEZEGD HEB", luidde het anderhalf uur later. "MISBRUIK BIJ TELLEN VAN STEMMEN!" klonk het nog wat later.

"De zeer gerespecteerde Kenn Starr: 'De verlenging in Pennsylvania met drie dagen van de deadline voor briefstemmen is een Constitutionele Travestie. Rechtsgeleerden zijn het ermee eens!", aldus de president in een verwijzing naar speciaal aanklager Kenneth Starr in de Lewinsky-affaire die de Democratische president Bill Clinton in zeer nauwe schoentjes heeft gebracht.

Voorts haalde Trump uit naar Andrew McGabe die onder Trump directeur van de federale recherche FBI werd, tot hij de laan uitvloog. "Republikeinen, laat Andrew McCabe niet blijven wegkomen met totale criminaliteit. Wat hij deed mag ons land nooit meer overkomen. VECHT VOOR JUSTITIE", aldus Trump die zijn volgers niet uitlegde wat zijn vroegere FBI-baas zou hebben mispeuterd.

In een van zijn andere tweets herinnerde de president eraan dat er deze week in de staat Pennsylvania verkiezingen voor het voorzitterschap van de Grand Old Party zijn. "Ik hoop dat zij zeer harde en pientere strijders kiezen. We zullen WINNEN!", aldus Trump. Die klaagt al dagen aan dat in de staat, waar hij achter ligt op de Democraat Joe Biden, stembrieven na verkiezingsdag mochten binnenkomen.

Trump blijft verlies aanvechten en wordt gesteund door partijtop

Donald Trump wil voorkomen dat de staat Pennsylvania Joe Biden tot winnaar van de verkiezing uitroept. De president is daarmee 'in zijn recht', zegt Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat.

'President Trump is 100 procent in zijn recht om naar de beschuldigingen van onregelmatigheden te kijken en zijn juridische mogelijkheden af te wegen', aldus McConnell in de Senaat. Het ging om de eerste publieke uitlatingen van de belangrijke Republikein na de opeising van de overwinning bij de presidentsverkiezingen door Democraat Joe Biden.

'Ik denk dat de president juridische procedures lopende heeft in minstens vijf staten', zei McConnell nog. Voorts benadrukte hij net als Trump dat 'alle legale stembiljetten moeten worden geteld en illegale stembiljetten niet mogen worden geteld'.

Trump weigert nog steeds zijn verkiezingsnederlaag toe te geven en zoekt zijn toevlucht in juridische procedures om onregelmatigheden aan te klagen. Daarvoor heeft hij wel nog geen echte bewijzen aangeleverd.

Kortgeding Pennsylvania

Trumps campagneteam heeft een kortgeding aangespannen om de verkiezingen in de staat Pennsylvania. Het team wil via de rechter voorkomen dat verkiezingsfunctionarissen van de staat Pennsylvania de Democraat Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen in die staat verklaren.

In de ingediende stukken staat dat het systeem voor het controleren en tellen van briefstemmen in Pennsylvania 'alle waarborgen ontbreekt voor transparantie en controleerbaarheid die er wel zijn voor kiezers die naar het stembureau gaan'.

Maandag dienden enkele Republikeinse hoofdaanklagers van afzonderlijke staten een verzoek in bij het Hooggerechtshof om een streep te zetten door de extra tijd die Pennsylvania heeft gegeven voor het tellen van laat bezorgde briefstemmen. Mits die op verkiezingsdag waren verstuurd, werden die in Pennsylvania nog meegeteld bij bezorging tot drie dagen na de verkiezingen.

Onderzoeken naar mogelijke fraude

De Amerikaanse minister van Justitie Bill Barr heeft federale aanklagers maandag in een brief de toestemming gegeven om onderzoeken te openen naar mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen nog voor de stemmen gecertificeerd worden. Er kunnen procedures worden gestart bij 'duidelijke en schijnbaar geloofwaardige beweringen van onregelmatigheden'.

Normaal gezien kunnen aanklagers alleen in gang schieten eens de definitieve resultaten bekend zijn gemaakt. Dat kan, afhankelijk van de lokale wetgeving, tot dagen of weken na de verkiezingen op 3 november duren. De staten moeten de gecertificeerde resultaten ten laatste op 8 december aan Washington rapporteren.

Met zijn brief geeft Barr openbaar aanklagers nu de toestemming om wel al onderzoeken te voeren. Dat doet hij nadat president Donald Trump weigert om zijn verkiezingsnederlaag tegen Joe Biden toe te geven. In zijn brief aan de federale aanklagers benadrukt Barr dat het ministerie van Justitie door de toestemming te geven aan de federale aanklagers, niet aangeeft dat het over bewijzen van fraude beschikt.

'Explosief'

Het team van Trump gaf maandag overigens opnieuw een persconferentie over de vermeende fraude. Die werd live uitgezonden op Fox News, maar de uitlatingen van woordvoerster Kayleigh McEnany werden zelfs de conservatieve zender - die tijdens Trumps termijn als voorstander van de president werd gezien - te veel.

Anker Neil Cavuto onderbrak de uitzending en zei dat de beschuldigingen van het campagneteam van Trump 'explosief' en zonder bewijs waren. 'Ik kan u dit niet verder tonen', luidde het. 'Als ze wel bewijs aanbrengt, zullen we teruggaan.'

