Politie wil Netanyahu ook in derde zaak aanklagen voor corruptie

De Israëlische politie doet al jaren onderzoek naar de rol van premier Benjamin Netanyahu in verschillende zaken rond corruptie, fraude en machtsmisbruik. In twee dossiers vond de politie naar eigen zeggen al genoeg bewijzen om een aanklacht tegen de eerste minister te rechtvaardigen. Het onderzoek in de derde zaak, die 'Case 4000' wordt genoemd, is pas afgerond. Ook daarin vraagt de politie nu om Netanyahu aan te klagen.

Delen In een persbericht van de politie staat dat Netanyahu zou zijn omgekocht om beleidsbeslissingen te nemen in het voordeel van Bezeq, in ruil waarvoor de Bezeq-nieuwssite Walla News positief over de eerste minister moest berichten.

De zaak draait rond mediamagnaat Shaul Elovitch en zijn telecombedrijf Bezeq, het grootste van Israël. In een persbericht van de politie staat dat Netanyahu zou zijn omgekocht om beleidsbeslissingen te nemen in het voordeel van Bezeq, in ruil waarvoor de Bezeq-nieuwssite Walla News positief over de eerste minister moest berichten, schrijft de Israëlische krant Haaretz. Netanyahu en Elovitch zijn al lang goed bevriend. De beschuldigingen slaan op Netanyahu's ambtstermijn als minister van Communicatie, tussen 2014 en 2017. Hij combineerde die job toen met het premierschap.

Ook Netanyahu's echtgenote Sara zou in de zaak betrokken zijn, net als Elovitch' vrouw Iris. De politie beveelt aan hen ook aan te klagen.

De speurders vonden eerder in twee andere zaken bewijzen voor corruptie vanwege Netanyahu. In 'Case 1000' zou de Israëlische premier champagne, sigaren en andere dure cadeaus hebben gekregen van rijke vrienden in ruil voor gunstig beleid, in 'Case 2000' wordt hij ervan verdacht de uitgever van een krant te hebben omgekocht.

De bevindingen van de politie zijn overgemaakt aan het openbaar ministerie. Dat moet beslissen of de premier in verdenking wordt gesteld.

Netanyahu zelf maakt zich daar voorlopig niet al te veel zorgen om, laat hij zondag weten in een communiqué. 'Ik weet zeker dat de bevoegde autoriteiten na onderzoek tot dezelfde conclusie zullen komen: er is niets, omdat er niets was', klinkt het.