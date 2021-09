De Britse politie heeft een verdachte gearresteerd na de moord op Sabina Nessa in Londen. De 38-jarige werd in de nacht van zaterdag op zondag in hechtenis genomen. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht van deze "belangrijke ontwikkeling", aldus de politie.

Nessa, een leerkracht, raakte op 17 september vermist. Een dag later werd haar lichaam teruggevonden in Cator Park, in het zuidoosten van Londen. Ze werd vermoedelijk gedood op de kortste weg tussen haar woning en een café waar ze met een vriendin had afgesproken. Donderdag hadden de rechercheurs beelden van een man vrijgegeven en zeiden ze dat ze hem dringend wilden spreken. Ze gaven ook beelden vrij van een zilverkleurige auto. De politie verklaarde zaterdag laat dat de kalende man waarschijnlijk een reflecterend rood voorwerp bij zich droeg dat hij mogelijk probeerde te verbergen in zijn mouw.

De politie wilde niet zeggen of de opgepakte verdachte de man van op de foto is, maar er viel te horen dat ze niet meer op zoek is naar hem. Eerder waren al twee mannen afzonderlijk opgepakt in het onderzoek, maar zij zijn ondertussen vrijgelaten.

De dood van de docente leidde tot geschokte reacties, ook vanuit het Britse koningshuis. Catherine, de echtgenote van prins William, condoleerde de nabestaanden in een bericht op Twitter. Ze noemde het enorm treurig dat "weer een onschuldige jonge vrouw het leven heeft verloren op onze straten".

Op een wake voor Nessa op Pegler Square kwamen vrijdag nog zo'n vijfhonderd mensen af, berichtte de BBC. De zus van het slachtoffer sprak geëmotioneerd de menigte toe. "We hebben een fantastische, zorgzame en prachtige zus verloren", zei Jebina Yasmin Islam. "Ze heeft deze wereld veel te vroeg verlaten."

Een half jaar geleden was de Britse hoofdstad al eens opgeschrikt door een moord op een jonge vrouw, Sarah Everard. De hoofdverdachte in die zaak, politieagent Wayne Couzens, bekende dat hij Everard ontvoerd, verkracht en vermoord had.

