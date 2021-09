Verenigd Rusland leidt in de Russische parlementsverkiezingen. De partij van president Vladimir Poetin heeft na telling van meer dan 70 procent van de stembiljetten bijna 48 procent gehaald, meldt de centrale verkiezingscommissie. Dat is wel minder dan in 2016.

Verenigd Rusland eiste de overwinning op enkele uren na het sluiten van de laatste stembureaus. Partijfunctionaris Andrej Toertsjak voorspelt dat Verenigd Rusland minstens 315 van de 450 zetels in het Lagerhuis van het Russische parlement, de Doema, zal wegkapen. Dat heeft hij maandag geprezen als een 'duidelijke en schone' overwinning.

De Communistische Partij volgt op de tweede plaats met circa 20 procent. Daarna volgen de rechts-populisten van de Liberale Democratische Partij van Rusland van Vladimir Zjirinovski met iets minder dan 8 procent en de partij Rechtvaardig Rusland iets meer dan zeven procent. De nieuwe partij Novyje Ljoedi (Nieuw Volk) kwam net over de drempel van vijf procent uit.

Pro-Kremlin

Alle partijen worden geacht dicht bij het Kremlin te staan. De oppositie tegen president Poetin werd immers grotendeels uitgesloten van de stembusgang.

De beweging van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny had haar aanhangers opgeroepen om zich in elk kiesdistrict te scharen achter de kandidaat met de beste kansen om Verenigd Rusland te kloppen. Die 'slim stemmen'-strategie blijkt geen zoden aan de dijk te hebben gebracht.

Doema

De Kremlinpartij vierde zondagavond al haar overwinning, toen nog maar enkele stemmen waren geteld.

Verenigd Rusland hoopte zich opnieuw van een tweederdemeerderheid in de Doema te verzekeren, wat haar in staat stelt de grondwet te wijzigen. Het Russische parlement bestaat uit 450 leden. De helft van de afgevaardigden in de Doema wordt via evenredige vertegenwoordiging gekozen, de andere helft bij meerderheid in de kiesdistricten.

Fraudeclaims

De oppositie beschuldigt het machtsapparaat ervan de verkiezingen te hebben gemanipuleerd ten gunste van de Kremlinpartij. Volgens nieuwe cijfers van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de centrale verkiezingscommissie zondag al zeker 750 klachten ontvangen over mogelijke misstanden bij de parlementsverkiezingen.

Volgens het ministerie zijn er geen serieuze misstanden die de uitslag van de verkiezingen kunnen beïnvloeden.

Onafhankelijke waarnemers van Golos, een organisatie voor de rechten van kiezers, publiceerden zaterdag echter een rapport waarin ze sprak van duizenden 'onregelmatigheden' verspreid over het land. Mensen brachten bijvoorbeeld meer dan één keer een stem uit. Veel van die onregelmatigheden werden vastgelegd op foto's of videobeelden.

Doema

De verkiezingen in Rusland zijn vrijdag begonnen en duurden drie dagen. De Russen kiezen een nieuwe Staatsdoema (lagerhuis), met 450 leden. Zondag aan het begin van de avond lag het opkomstpercentage in Rusland rond de 45 procent.

