Russisch president Vladimir Poetin noemt de berichten over de vergiftiging van Aleksej Navalny een 'aanval op Rusland'. Poetin zei tijdens zijn jaarlijkse persconferentie met buitenlandse journalisten dat de oppositieleider niet echt vergiftigd is.

De 44-jarige Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht vanuit de Siberische stad Tomsk ernstig ziek. Na twee dagen hospitalisatie in Rusland werd hij om medische redenen naar Duitsland overgebracht. Laboratoria in de Europese lidstaten Duitsland, Frankrijk en Zweden hebben uitgemaakt dat de man is vergiftigd met een substantie van de door de Sovjets ontwikkelde novitsjok-familie van toxische zenuwgassen. Volgens Navalny zit Moskou achter de vergiftiging. Poetin ontkende altijd met klem, ook donderdag tijdens de persconferentie. 'Navalny is niet belangrijk genoeg om een doelwit te zijn. Maar als iemand hem wilde vergiftigen, dan hadden ze de klus ook afgemaakt', klonk het. Poetin voegde er nog aan toe dat de beschuldigingen aangewakkerd zijn door 'sensationele mediakanalen'.