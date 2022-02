De Franse president Emmanuel Macron heeft geweigerd een coronatest te ondergaan tijdens zijn bezoek van maandag aan het Kremlin, hoewel de Russen daarom hadden gevraagd. Twee bronnen uit Macrons entourage zeggen aan Reuters dat die weigering verklaart waarom de Franse president door Poetin op afstand werd gehouden.

Het bezoek van Macron ging gepaard met opvallende beelden, waarbij de twee presidenten elk aan een uiteinde zaten van een vier meter lange tafel. De afgelopen dagen werd hier en daar geopperd dat Poetin zo een diplomatieke boodschap wilde versturen. Maar de twee bronnen, die op de hoogte zijn van het gezondheidsprotocol van de Franse president, zeiden dat Macron kon kiezen: of hij onderging een PCR-test door de plaatselijke autoriteiten, of hij weigerde dat en zou dan een grotere afstand moeten houden van zijn Russische ambtgenoot.

'We wisten heel goed dat dit betekende dat er geen handen geschud zouden worden en die lange tafel, maar we konden niet aanvaarden dat zij het DNA van de president in handen zouden krijgen', aldus een van de Franse bronnen. De tweede bron voegt toe dat Macron voor vertrek een PCR-test deed, en een antigeentest door zijn eigen dokter na aankomst in Rusland.

Het Kremlin antwoordde niet meteen op vragen om toelichting door Reuters.

Het bezoek van Macron ging gepaard met opvallende beelden, waarbij de twee presidenten elk aan een uiteinde zaten van een vier meter lange tafel. De afgelopen dagen werd hier en daar geopperd dat Poetin zo een diplomatieke boodschap wilde versturen. Maar de twee bronnen, die op de hoogte zijn van het gezondheidsprotocol van de Franse president, zeiden dat Macron kon kiezen: of hij onderging een PCR-test door de plaatselijke autoriteiten, of hij weigerde dat en zou dan een grotere afstand moeten houden van zijn Russische ambtgenoot.'We wisten heel goed dat dit betekende dat er geen handen geschud zouden worden en die lange tafel, maar we konden niet aanvaarden dat zij het DNA van de president in handen zouden krijgen', aldus een van de Franse bronnen. De tweede bron voegt toe dat Macron voor vertrek een PCR-test deed, en een antigeentest door zijn eigen dokter na aankomst in Rusland. Het Kremlin antwoordde niet meteen op vragen om toelichting door Reuters.