Oekraïens parlementslid en voorzitter van de partij Voice Kira Rudyk is vastberaden om te strijden voor haar moederland. 'Wij roepen de NAVO op om een no-flyzone boven Oekraïne te garanderen. Wij zullen de Russen op de grond wel tegenhouden.'

Hoe kijkt u naar de Russische aanval op de kerncentrale Zaporizja?

Hoe kijkt u naar de Russische aanval op de kerncentrale Zaporizja?Rudyk: Die aanval toont aan dat de Russische president Vladimir Poetin nergens voor terugdeinst. Iemand die om mensenlevens geeft, zou een potentiële nucleaire ramp vermijden. Ik heb dertig jaar naast de kerncentrale van Tsjernobyl gewoond en ik kan je garanderen dat radioactieve straling niet naar grenzen of nationaliteiten kijkt. Een kernramp zou mensen in Oekraïne, maar ook in Rusland, Europa en andere NAVO-landen treffen. Poetin is niet alleen een oorlogsmisdadiger, maar ook een gek. Daarom roepen wij al onze bondgenoten op om een no-flyzone te installeren boven Oekraïne. Als het niet is om Oekraïners te beschermen, dan wel om zichzelf te beschermen. Mocht Poetin bommen gooien op onze kerncentrales, dan zullen de gevolgen desastreus zijn.Het Russische leger vuurt raketten af op grote steden. Is dat een oorlogsmisdaad?Rudyk: Al elf dagen valt de Russische luchtmacht niet alleen administratieve gebouwen of militaire doelwitten aan, maar ook plaatsen met veel burgers zoals treinstations en woonblokken. Het enige doel dat Poetin voor ogen heeft, is om zo snel mogelijk het Russische rijk weer te herbouwen en terug te keren naar de tijd van de Sovjet-Unie. Dat is meteen ook de reden waarom wij zo hard vechten. Wij willen daar nooit deel van worden.Poetin spreekt over denazificatie. Zijn er dan zoveel nazi's in Oekraïne?Rudyk: Ik heb er nog geen gezien. Het is een idiote verklaring van Poetin om ons aan te vallen. Waarom bombardeert hij scholen, ziekenhuizen en vluchtelingenkampen? Denkt hij echt dat daar nazi's zitten? Het toppunt is dat Poetin het Holocaustmonument Babi Yar in Kiev heeft gebombardeerd waar in 1941 in twee dagen tijd meer dan 33.000 Oekraïense Joden zijn vermoord. Wie is dan de nazi?Zijn de economische sancties tegen Rusland voldoende?Rudyk: De Europese Unie heeft al veel gedaan, maar er zullen nog meer inspanningen nodig zijn. We hopen allemaal dat het Russische regime zal ineenstorten, zodat de Russen eindelijk aan de opbouw van hun eigen land kunnen beginnen. Bezittingen van Russische oligarchen in andere landen zouden genationaliseerd moeten worden en gebruikt worden om Oekraïne te steunen. Visa voor Russische oligarchen en hun kinderen zouden ingetrokken moeten worden, hun bankrekeningen moeten bevroren worden en hun jachten in beslag genomen. Als de oligarchen het in hun zakken voelen, zullen ze zich uiteindelijk tegen Poetin keren.Wat moet de NAVO doen om Oekraïne te helpen?Rudyk: Het enige wat we op dit moment nodig hebben, is een no-flyzone boven Oekraïne. Dat is een moeilijke en complexe beslissing, maar het zou ons in staat stellen om de oorlog te winnen. Net zoals ik zijn er duizenden Oekraïners die zich bewapend hebben en aan het trainen zijn in een verzetsgroep. We zullen zo hard als we kunnen tegen de Russen vechten. Op het land lukt ons dat. Er zijn al 11.000 Russische soldaten gestorven. We kunnen ons echter niet beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Daarvoor hebben we de steun van onze bondgenoten nodig. De NAVO zou ons gevecht voor onze vrijheid moeten steunen. Met een no-flyzone kan de NAVO ook een nucleaire ramp vermijden.President Volodymyr Zelensky roept zijn bevolking op om de wapens op te nemen. Is dat gerechtvaardigd als je weet dat het Russische leger sterk en onverbiddelijk is?Rudyk: Ja. Rusland vormt uiteraard een belangrijke horde. Het is een van de sterkste militaire machten ter wereld. De Russen zijn ons land binnengevallen en proberen door hun militaire overmacht te winnen van ons, maar wij vechten om te winnen. Wij vechten voor ons leven, voor ons land. Elke Oekraïense man en vrouw moet om die reden de wapens opnemen tegen de Russische indringers.Hoe is het voor Oekraïense vrouwen om de wapens op te nemen?Rudyk: Het is beangstigend, maar het is onze plicht. De Russen zijn met zoveel dat als je één Russische soldaat doodt, er onmiddellijk twee andere klaar staan. Maar we zijn strijdvaardig en willen onze steden zo lang mogelijk beschermen. Poetin heeft zich misrekend. Hij had nooit vrouwen meegerekend toen hij het Oekraïense verzet incalculeerde. Daarom houden we nu stand. We verenigen ons en we zullen winnen.Betekent dit dat u bereid bent om te sterven voor Oekraïne?Rudyk: Ik zie dit als mijn plicht als politieke leider, als Oekraïense burger en als vrouw. Ik moet mijn moederland beschermen. Als ik daarvoor een prijs moet betalen, dan is het zo.Hoe is de moraal onder de bevolking?Rudyk: Iedereen is verenigd en gemotiveerd. Kijk naar de beelden waar ongewapende burgers de straat op rennen om de Russische tanks tegen te houden. Poetin had nooit gedacht op zoveel weerstand te botsen. We vluchten niet weg, maar vechten terug. We zullen deze oorlog winnen.