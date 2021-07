1 juli opent de populaire Thaise vakantiebestemming Phuket het internationale toeristische seizoen. Maar kan dat wel met de stijgende coronacijfers in Thailand?

Op het eiland Phuket was de voorbije weken geregeld sprake van een comeback. De regering presenteerde het Sandbox-programma: Phuket moest een modelregio worden die anderhalf jaar na het begin van de coronacrisis weer toegankelijk zou zijn voor vakantiegangers. Vanaf 1 juli mogen gevaccineerde toeristen hun vakantie op het eiland doorbrengen, zonder quarantaine. Eindelijk kan het toerisme weer opleven en kan de plaatselijke bevolking weer geld verdienen. Enkele weken geleden leek het nog een heel mooi plan: buitenlanders verleiden voor de eerste grote strandvakantie na de crisis. De coronacijfers waren gunstig, het aantal besmettingen had men tijdens de crisis lange tijd binnen de perken gehouden. De regering in Bangkok had bovendien beloofd dat alle 60 miljoen inwoners tegen eind 2021 gevaccineerd zouden zijn. Maar in mei stegen de cijfers plotseling spectaculair, momenteel zijn er 3600 nieuwe besmettingen per dag. De inentingscampagne verloopt trager dan beloofd. Zo'n drie procent van de bevolking is volledig gevaccineerd, velen met het vaccin van de Chinese producent Sinovac Biotech, waarvan men niet weet hoe goed het tegen de delta-variant beschermt. Het Thaise farmaceutische bedrijf Siam Bioscience, dat in handen is van de koning en dat het AstraZeneca-vaccin zou moeten produceren, heeft een grote achterstand opgelopen op zijn productieschema. Vlak voor de heropening van Phuket rijzen er twijfels of alles weer net als vroeger kan zijn. Veel bars en souvenirwinkels moeten gesloten blijven. De straten in de uitgaansbuurt Soi Bangla zijn leeg. Er staan veel vakantiehuizen te koop. De grote hal van de luchthaven is nog steeds dicht, reizigers moeten een zij-ingang gebruiken. De Duitse fotograaf Karl Vandenhole sprak in Phuket met mensen die al maanden bijna geen inkomen meer hebben: muzikanten, winkelbedienden, de baas van een olifantenpark. Hij bezocht dorpen waar voor de coronacrisis elk jaar 15 miljoen gasten overnachtten in de hotels. Hij ontmoette bijvoorbeeld de negentwintigjarige Sa San Maw, die uit Myanmar komt en al tien jaar in Phuket woont. Normaal gezien werkt ze in een hotel en tijdens de pandemie vond ze een deeltijdse job als serveerster, maar ze verdient nog maar de helft van wat ze voor de crisis binnenkreeg. Vandenhole sprak ook met een verkoopster van streetfood, die weliswaar sceptisch is over de heropening, maar toch hoopt dat er weer toeristen komen. Het is niet lang meer vol te houden. 'Het Sandbox-idee is totaal ondoordacht', zegt Vandenhole. 'De toeristen moeten aan heel wat voorwaarden voldoen: tests, vaccinaties en iedereen moet een app met gps-tracking op zijn telefoon downloaden zodra hij op Phuket landt. Veel recreatieve activiteiten en bars moeten gesloten blijven. En de lokale bevolking is bang voor een infectie.' De grote comeback van het toerisme, schat hij, zal nog wel even op zich laten wachten.