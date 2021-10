De president van Peru, Pedro Castillo, heeft woensdag milieu- en mensenrechtenactiviste Mirtha Vasquez benoemd tot nieuwe premier. Met de aanstelling komt Castillo tegemoet aan de gematigde vleugel van de linkse regeringscoalitie.

De 46-jarige advocate was tot en met juli gedurende enkele maanden parlementsvoorzitter voor de linkse fomatie Frente Amplio. Ze legde bij de president de eed af tijdens een ceremonie in het regeringspaleis.

Vasquez volgt Guido Bellido Ugarte op. President Castillo had enkele uren voordien de 41-jarige ingenieur met weinig politieke ervaring de laan uitgestuurd. Bellido was eind juli tot premier aangesteld. Hij is net als de president lid van de marxistisch-leninistische partij Peru Libre.

Sinds de benoeming van Castillo was er een pak onrust in het parlement, waar rechts in de meerderheid is. Castillo won als kandidaat van uiterst links in juli de parlementsverkiezingen van populiste Keiko Fujimori. Hij haalde het met een marge van slechts enkele tienduizenden stemmen.

