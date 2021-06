Het is niet de taak van de media in Hongkong om de regering te 'ondermijnen'. Daarvoor heeft regeringsleidster Carrie Lam dinsdag gewaarschuwd.

Ze verwerpt daarmee de recente reactie van de Verenigde Staten die de plaatselijke autoriteiten hadden opgeroepen 'te stoppen met de media aan te vallen'.

De uitspraken van Washington kwamen er nadat vorige week voor 2 miljoen euro aan tegoeden van de prodemocratische krant Apple Daily werden bevroren. Om dat te rechtvaardigen, verwezen de autoriteiten in Hongkong naar de controversiële wet over de nationale veiligheid. Die werd door het regime in Peking opgelegd, in een poging om dissidente stemmen in de vroegere Britse kolonie het zwijgen op te leggen.

Vorige week werden vijf leidinggevenden van de Apple Daily opgepakt, en twee van hen, de uitgever en de hoofdredacteur, zijn aangeklaagd op verdenking van samenspannen met buitenlandse mogendheden. Ook daarvoor werd de controversiële Chinese wet ingezet. Een artikelreeks zou landen opgeroepen hebben om China en Hongkong sancties op te leggen.

'De regering van Hongkong bekritiseren is geen probleem, maar als er een voornemen is om acties te organiseren die aanzetten tot het ondermijnen van de regering, dan is dat een andere zaak', zei Carrie Lam, in een antwoord op vragen over de juridische problemen van Apple Daily. 'De vrienden van de media moeten het onderscheid tussen de twee kunnen maken.'

De zaak tegen Apple Daily is geen aanval op 'normaal journalistiek werk', vindt Lam. De krant heeft, wat haar betreft, nu eenmaal de nationale veiligheid van China in gevaar gebracht.

Verschillende westerse landen hadden het optreden tegen de prodemocratische krant veroordeeld, maar daar heeft Lam dus geen oren naar. 'Probeer de autoriteiten in Hongkong niet ervan te beschuldigen dat ze de wet op de nationale veiligheid gebruiken om de media te onderdrukken of de vrijheid van meningsuiting te beknotten.'

Apple Daily-eigenaar Jimmy Lai zit al langer in de cel, voor zijn betrokkenheid bij de protesten pro-democratie van 2019.

Sinds de bevriezing van de tegoeden op 17 juni kunnen de lonen niet meer betaald worden. Mogelijk zal de krant snel zijn activiteiten moeten stoppen. Vrijdag wordt aangekondigd wanneer het laatste nummer verschijnt.

Lange tijd berichtten verschillende internationale media vanuit Hongkong over China, maar de inperkingen van de vrijheden in de stad hebben velen van hen weggejaagd. Daarnaast is al enige tijd een campagne aan de gang tegen Hongkongse media. In het jaarlijks persvrijheidsklassement van de ngo Reporters zonder Grenzen is Hongkong gezakt van de 18de plaats in 2002 naar de 80ste plaats dit jaar.

