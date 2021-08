Bij de terreuraanval aan de luchthaven van Kaboel is slechts één bom ontploft. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Tot nu toe werd, op basis van informatie die het Pentagon donderdag verspreidde, uitgegaan van twee zelfmoordacties, een bij een poort aan de luchthaven, een tweede bij een hotel in de buurt.

Maar de Amerikaanse generaal-majoor William Taylor spreekt die informatie nu tegen. 'We denken niet dat er een tweede explosie was', zo zei hij tijdens een persconferentie in het Pentagon. 'We vonden dat het belangrijk was om dit te corrigeren.'

De explosie werd gevolgd door schoten in de menigte. Taylor preciseerde niet om hoeveel schutters het ging.

Nog volgens Taylor hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten de voorbije 24 uur nog 12.500 mensen uit Kaboel kunnen evacueren. Nochtans waren de evacuaties na de aanslag tijdelijk opgeschort. Er werden 8.500 mensen met Amerikaanse legervliegtuigen weggehaald van de luchthaven van Kaboel. De overige 4.000 werden met toestellen van bondgenoten geëvacueerd. Het totaal staat nu op 105.000 evacuaties.

5.400 wachtenden

Volgens het Pentagon staan er aan de luchthaven van Kaboel nog altijd 5.400 mensen te wachten, in de hoop om nog geëvacueerd te worden. De evacuaties zullen voortgezet worden 'tot het laatste moment', zo is beklemtoond door woordvoerder John Kirby.

Dinsdag 31 augustus wordt beschouwd als de deadline voor de evacuaties uit Kaboel. 'We verwachten nog steeds deze missie voor het einde van de maand te kunnen voltooien,' zegt Kirby. 'We zullen tot het allerlaatste moment geëvacueerden per vliegtuig kunnen vervoeren.'

