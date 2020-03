Pensioenhervorming wordt aangenomen in Frans parlement

De controversiële pensioenhervorming van de Franse president Emmanuel Macron is in de nacht van dinsdag op woensdag in een eerste lezing aangenomen in het Assemblée Nationale. Dat gebeurde nadat twee moties, van de linkse en rechtse oppositie, tegen het voorstel werden afgewezen.

De Franse premier Edouard Philippe had eerder laten weten dat hij de hervorming wilde doordrukken met behulp van een speciaal grondwetsartikel 49-3. Dat laat de regering toe om zonder instemming van het parlement wetgeving door te drukken. Dat gebeurde in het verleden ook al herhaaldelijk, tot grote frustratie van de linkse oppositie. Het voorstel gaat nu naar de Senaat, dat zich nu over zal buigen. De regering onder leiding van president Emmanuel Macron wil de tientallen verschillende pensioenregimes in Frankrijk vervangen door een uniform stelsel, op basis van punten. Voor bepaalde beroepscategorieën zoals de treinbestuurders zou dat betekenen dat ze veel langer zullen moeten werken voor een volledig pensioen. De vakbonden hebben wekenlang actie gevoerd tegen de plannen, met vooral veel hinder bij het openbaar vervoer.