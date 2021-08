De wereld moet 'vertrouwen' hebben in de engagementen van China in de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag laten weten aan het Franse persagentschap AFP naar aanleiding van de publicatie van het nieuwste rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

China, wereldwijd de grootste vervuiler, heeft zich geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 terug te schroeven. Tegelijkertijd heeft het land echter de heropening van kolenmijnen aangekondigd om de economische activiteit te stimuleren.

'De internationale gemeenschap moet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van China's klimaatmaatregelen', klinkt het in het communiqué. 'We zullen trouw onze internationale engagementen uitvoeren.'

Minder dan drie maanden voor de COP26-klimaattop in Glasgow luidden de experts van het IPCC maandag de alarmbel: de mens is 'onbetwistbaar' verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De enige manier om de schade nog enigszins binnen de perken te houden, is door de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken.

In China verklaarde president Xi Jinping in april dat Peking zijn projecten voor elektriciteitscentrales op kolen 'strikt onder controle zal houden en zijn verbruik van kolen geleidelijk zal verminderen'.

Maar China's machtige planbureau gaf afgelopen week groen licht voor de heropening van vijftien mijnen, goed voor jaarlijks ongeveer 44 miljoen ton steenkool. Eerder had het planbureau al de heropstart van 8 andere kolenmijnen goedgekeurd.

China, wereldwijd de grootste vervuiler, heeft zich geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 terug te schroeven. Tegelijkertijd heeft het land echter de heropening van kolenmijnen aangekondigd om de economische activiteit te stimuleren. 'De internationale gemeenschap moet het volste vertrouwen hebben in de uitvoering van China's klimaatmaatregelen', klinkt het in het communiqué. 'We zullen trouw onze internationale engagementen uitvoeren.' Minder dan drie maanden voor de COP26-klimaattop in Glasgow luidden de experts van het IPCC maandag de alarmbel: de mens is 'onbetwistbaar' verantwoordelijk voor de klimaatverandering. De enige manier om de schade nog enigszins binnen de perken te houden, is door de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken. In China verklaarde president Xi Jinping in april dat Peking zijn projecten voor elektriciteitscentrales op kolen 'strikt onder controle zal houden en zijn verbruik van kolen geleidelijk zal verminderen'. Maar China's machtige planbureau gaf afgelopen week groen licht voor de heropening van vijftien mijnen, goed voor jaarlijks ongeveer 44 miljoen ton steenkool. Eerder had het planbureau al de heropstart van 8 andere kolenmijnen goedgekeurd.