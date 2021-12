Paus roept in Kerstboodschap op tot 'dialoog', tegenover neiging om 'op zichzelf terug te plooien'

Paus Franciscus heeft zaterdag bij zijn traditionele Kerstboodschap vanop een uitgeregend Sint-Pietersplein in Vaticaanstad opgeroepen tot 'dialoog', tegenover de neiging om 'op zichzelf terug te plooien'. De 85-jarige kerkvorst stond traditioneel ook stil bij de grote conflicten in de wereld. 'Ze lijken nooit te eindigen, en we zien ze nog nauwelijks'.

Paus Franciscus tijdens de traditionele Kerstboodschap. (25 december 2021) © Belga Image