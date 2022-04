Paus Franciscus heeft gesuggereerd dat racisme een rol speelt bij het feit dat veel landen meer openstaan voor vluchtelingen uit het door oorlog getroffen Oekraïne dan voor vluchtelingen uit andere delen van de wereld.

Op de Italiaanse televisiezender RAI zei de paus dat de zwaksten steeds het zwaarst te lijden hebben onder oorlog. En hij voegde eraan toe dat 'de vluchtelingen verdeeld zijn'. 'Eerste klasse, tweede klasse, op basis van huidskleur, of je nu uit een ontwikkeld of ontwikkelingsland komt. We zijn racisten, en dat is slecht.'

Uit cijfers van de VN blijkt dat ruim miljoen mensen het land ontvlucht zijn sinds de Russische inval eind februari. Later op Goede Vrijdag, de dag waarop christenen de kruisiging en dood van Jezus herdenken, zal de paus nog een viering leiden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie twee jaar geleden.

Paus Franciscus zei op RAI nog dat hij aanvaardt dat landen het recht hebben om zich te verdedigen, maar dat het algemene opgeven van vrede een probleem is. 'We leven volgens een idee waarin we elkaar doden vanwege de behoefte aan macht, aan veiligheid, aan veel dingen', aldus het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. 'Ik begrijp dat regeringen wapens kopen. Ik begrijp hen, maar ik keur het niet goed.'

