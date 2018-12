Paus Franciscus: 'Verscheidenheid van mensen is rijkdom, geen gevaar'

In zijn kerstboodschap heeft paus Franciscus het belang van het samenleven tussen mensen van verschillende landen, culturen en religies onderstreept. 'Onze verscheidenheid schaadt ons niet, ze houdt geen gevaar in, maar is veel meer een rijkdom', aldus de paus dinsdag op het Sint-Pietersplein in Rome. Voor zijn traditionele zegen 'Urbi et Orbi' deed hij een globale oproep tot broederschap.