Paus Franciscus zal van 17 tot 20 december 2021 een delegatie van inheemse volkeren van Canada - de First Nations, de Metissen en de Inuits - ontvangen in het Vaticaan.

Dat meldt de Canadese Bisschoppenconferentie (CCCB) dinsdag. Volgens de voorzitter van de Bisschoppenconferentie zou paus Franciscus bereid zijn om zijn verontschuldigingen uit te spreken voor de rol van de Rooms-Katholieke Kerk bij de wantoestanden in de zogenaamde 'residential schools' voor inheemse kinderen. Dat heeft de leider van de Rooms-Katholieke Kerk vooralsnog geweigerd.

Tijdens het bezoek zal de paus de vertegenwoordigers van de verschillende bevolkingsgroepen eerst apart spreken, om zich op 20 december in een gezamenlijke e audiëntie tot hen te richten. 'Paus Franciscus is erg geëngageerd om rechtstreeks naar de inheemse volkeren te luisteren, om zijn oprechte nabijheid te uiten, om de gevolgen van de kolonisatie en de rol van de Kerk in het systeem van internaten aan de orde te stellen, in de hoop een antwoord te vinden op het lijden van de inheemse volkeren en de voortdurende gevolgen van intergenerationeel trauma', schrijft de CCCB in haar verklaring. 'Aan dat pastorale bezoek zullen Ouderen/Kennisbewaarders, overlevenden van de internaten en jongeren uit het hele land deelnemen, vergezeld door een kleine groep van bisschoppen en inheemsen', stelt de CCCB.

Richard Gagnon, de aartsbisschop van Winnipeg en de voorzitter van de CCCB, zei op de Canadese publieke omroep CBC dat paus Franciscus ervoor openstaat op een 'gunstig tijdstip' een verontschuldiging in Canada uit te spreken. Volgens Gagnon zou de paus naar verwachting een vergelijkbaar pad bewandelen als het pad naar zijn formele verontschuldiging in Bolivië in 2015. 'Wat de paus in Bolivia heeft gezegd en gedaan, zal hij ook in Canada doen', zei hij. 'Maar hij zal het afstemmen op de specifieke Canadese situatie.'

Volgens David Chartrand, de vicevoorzitter van het Canadese Métis National Council, zal de inheemse delegatie de paus trachten te overtuigen om zijn excuses aan te bieden op de inheemse gronden in Canada. 'Ik hoop dat ik van de paus kan horen dat hij het leed begrijpt', vertelde Chartrand aan CBC. 'We willen dat hij naar ons land komt. Het zal zoveel betekenen dat hij naar hier komt en zijn verklaring aflegt.'

Het bezoek van de delegatie aan paus Franciscus had al eerder moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de coronapandemie, aldus CBC. De roep om verontschuldigingen klinkt luider sinds een inheemse groepering in mei de stoffelijke resten van 215 jongeren ontdekte bij een internaat in Kamloops, in de provincie Brits-Columbia. Vorige week stootte een andere inheemse groepering op 751 anonieme graven bij een internaat in de provincie Saskatchewan. Vrijdag zijn bij een internaat in Cranbrook, in de provincie Brits-Columbia, nog eens 182 anonieme graven van schoolkinderen gevonden.

De Canadese katholieke kerk beheerde, namens de overheid, van 1831 tot 1998 meer dan de helft van de zogenaamde 'residential schools'. De Rooms-Katholieke Kerk is de enige katholieke instelling die nog geen excuses heeft aangeboden voor het leed dat de inheemse kinderen daar is aangedaan. Naar schatting 150.000 inheemse kinderen verbleven, vaak gedwongen, in de internaten. De scholen werkten als heropvoedingsgestichten, met als doel de inheemse kinderen te assimileren aan de witte, christelijke waarden. De inheemse kinderen mochten hun moedertaal niet meer spreken, leefden volledig geïsoleerd van hun familie en hun cultuur en werden het slachtoffer van fysieke mishandeling en seksueel misbruik.

