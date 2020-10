De Hongaarse oppositie is er zondag niet in geslaagd de tweederde meerderheid van premier Viktor Orban in het parlement te breken. De zege in een tussentijdse verkiezing ging immers naar een kandidate van de partij van Orban.

Kandidate Zsofia Koncz van de rechts-nationalistische partij Fidesz won zondag een tussentijdse verkiezing in de oostelijke kieskring Borsod. Koncz vergaarde 51 procent van de stemmen. Laszlo Biro, de kandidaat van de verenigde oppositie, strandde op 46 procent.

Sinds ze vorig jaar zegevierden tegen een medestander van Orban bij de verkiezingen in de hoofdstad Boedapest, proberen de Hongaarse oppositiepartijen bij verkiezingen een verenigd front te vormen tegen Fidesz.

Orban is al tien jaar in de macht in Hongarije. Fidesz behoudt na de tussentijdse verkiezing 133 van de 199 zetels in het Hongaarse parlement.

