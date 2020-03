Likoed, de partij van de uittredende Israëlische premier Benjamin Netanyahu, wordt de grote winnaar van de vervroegde parlementsverkiezingen in Israël. Maar ondanks de duidelijk overwinning dreigt de vorming van een meerderheid toch weer moeilijk te worden.

Het rechtse Likoed van Israëlisch president Benjamin Netanyahu komt uit op 36 zetels. Het gaat om het beste resultaat voor de partij sinds 2003. Uitdager Benny Gantz komt met zijn centrumpartij Blauw-Wit niet verder dan 32 zetels. De Gezamenlijke Lijst, een samenwerking tussen vier Arabische partijen, komt als derde formatie uit op vijftien zetels.

Twee weken voor hij in een corruptiezaak voor de rechter moet verschijnen, boekt Netanyahu daarmee een grotere overwinning dan voorspeld. De peilingen hadden een nek-aan-nekrace tussen Likoed en Blauw-Wit aangegeven. Gantz heeft tijdens een toespraak in Tel Aviv al aangegeven dat hij teleurgesteld is in het resultaat, maar dat hij zijn politieke strijd blijft voortzetten.

Het was al de derde keer in minder dan een jaar tijd dat de Israëliërs naar de stembus trokken, omdat na de vorige verkiezingen niemand erin was geslaagd een meerderheid op de been te brengen.

Ook deze keer lijkt dit een lastige klus te worden. Een grote coalitie met zowel Likoed en Blauw-Wit blijft moeilijk liggen. Gantz heeft tijdens de campagne meermaals benadrukt dat hij niet wil samenwerken met Likoed, zo lang die partij aangevoerd wordt door de wegens corruptie aangeklaagde Netanyahu.

'Bibi' had dan weer aangegeven dat zijn voorkeur uitgaat naar een rechts-religieuze coalitie. Maar het blok van rechtse partijen komt uit op in totaal 59 zetels. Dat zijn er twee te weinig voor een meerderheid in de Knesset. Het centrumlinkse blok moet het overigens met 54 verkozenen stellen.

Voorts is er nog de ultranantionalistische partij Yisrael Beitenu (Ons Huis Israël) van Avigdor Lieberman, die zeven zetels binnenhaalt. Die partij kan daardoor als 'kingmaker' optreden tijdens de coalitiegesprekken. Lieberman heeft alvast aangekondigd dat hij die rol wil opnemen, zodat een vierde opeenvolgende stembusslag voorkomen wordt. De partij wil na de bekendmaking van de volledige uitslag op donderdag beslissen welk blok gesteund wordt, zo meldt de Israëlische krant Haaretz. 'We zullen handelen in overeenstemming met de nationale belangen van de staat Israël', zegt hij.

Voorlopig is het ook nog onduidelijk of de formeel aangeklaagde Netanyahu wel de opdracht kan krijgen om een nieuwe regering te vormen. Het Hooggerechtshof had een verzoekschrift daarover in januari nog afgewezen, wegens te voorbarig. Burgerrechtenbeweging hebben dinsdag al aangekondigd dat ze een nieuw verzoekschrift zullen indienen.

