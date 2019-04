'De balans van vijf jaar premier Narendra Modi oogt mager', schrijft professor internationale betrekkingen Jonathan Holslag (VUB). 'Toch ziet het ernaar uit dat hij deze verkiezingen zal winnen.'

'In India is de democratie niet bedoeld om vooruitgang mogelijk te maken. Daarvoor is het politieke systeem gewoon te complex. Democratie is bedoeld om te voorkomen dat het achteruitgaat, door geweld tussen de bevolkingsgroepen.' Die analyse deelde de vooraanstaande econoom Rajiv Kumar in 2010 met mij. Ik herinner me onze lange discussie nog goed, in een bar nabij Connaught Place, New Delhi. De valavond kleurde de dikke smog boven de stad oranje. 'Verwacht hier niets van de politiek', besloot hij. 'Het zijn de ondernemingen die het verschil zullen maken.'

...