President Trump won de Amerikaanse presidentsverkiezingen onder andere met zijn harde uitspraken over migranten en in het bijzonder over de latino's. Volgens Catalina Cruz, parlementslid voor de staat New York, kan de latinogemeenschap misschien wel het verschil maken bij de volgende presidentsverkiezingen. 'Latino's kunnen met hun warmte en hartelijkheid de haat van rechtse politici ombuigen.'

Vorig jaar werd Catalina Cruz de eerste voormalige DREAMer die als parlementslid van de staat New York werd verkozen. Toen ze 9 jaar was, verhuisde Cruz met haar moeder naar New York. Ondanks haar leven in illegaliteit slaagde ze erin om rechten te studeren en Amerikaanse politica voor de Democratische Partij te worden. U bent de eerste DREAMer die erin geslaagd is om parlementslid van de staat New York te worden. Waarom bent u naar de Verenigde Staten gekomen? Cruz: 'Toen ik negen jaar was, ben ik geëmigreerd omdat mijn land in burgeroorlog was. Ik ben hier in de VS toegekomen en moest de taal leren en op jonge leeftijd gaan werken. Ik ga je misschien iets vreemd vertellen, maar ik geloof niet in de American Dream. Die is gecreëerd door Hollywood en is goedkope propaganda om migranten dom te houden. Net zoals duizenden en wellicht miljoenen andere Colombiaanse families werd mijn familie slachtoffer van de burgeroorlog en het narco-terrorisme in Colombia. Mijn oom is vermoord in Colombia en toen ik zes jaar was, was ik getuige van een moord die recht voor mijn huis plaatsvond. Ik ben samen met mijn moeder, broers en zussen naar Queens verhuisd. Mijn moeder had haar carrière als verpleegkundige in Colombia achter zich gelaten om in de VS maar liefst drie jobs te combineren om genoeg eten op tafel te kunnen brengen. Er waren dagen dat we alleen rijst aten. Mijn moeder heeft gewerkt als poetsvrouw, huishoudster en zelfs empañada verkocht op straat. Het leven als migrant zonder papieren was zwaar. Gelukkig konden we op goede buren rekenen. Vele jaren hadden we geen contact met onze familie in Colombia. Telefoneren was te duur en communicatie via brief duurde lang. Mijn moeder kon zelfs de begrafenis van haar moeder niet bijwonen. Er was maar één weg: elke dag ons uiterste best doen. Ik leerde de taal en behaalde mijn diploma in de rechten. Door mijn huwelijk kreeg ik de Amerikaanse nationaliteit. Een van mijn eerste activiteiten als advocate was om mijn moeder te helpen met haar papieren. Ondertussen werkt ze als leerkracht Spaans in een lagere school. Ik ben nu een Amerikaanse politica. Er zijn momenten dat ik dat nog steeds niet kan geloven. We hebben als familie enorm hard gewerkt om vooruit te gaan in het leven. Ik ben de VS dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik hoop dat ik nu als politica kansen kan creëren voor mensen zoals ik.'President Donald Trump is hard voor migranten. Hoe beleeft u als vrouw, latina en politica deze tijden van polarisatie? Cruz: 'In de VS hebben de woorden "migrant", "latino" en "Mexicaan" een negatieve bijklank gekregen. Trump bestempelt ons als verkrachters of dieven. De VS zijn echter groot geworden dankzij migranten uit alle continenten van de wereld. Trump zijn eigen grootvader kwam als Duitse migrant naar de VS. Het is zorgwekkend dat een president van de VS de essentie van zijn eigen natie aanvalt. Onder zijn beleid worden families uit elkaar getrokken, worden er moeders en vaders uitgeleverd aan hun herkomstlanden en moeten er kinderen overleven in weeshuizen of bij pleegouders. Trump heeft zelf voor deze drastische maatregelen gezorgd door zijn polariserende taal en door migranten als oorzaak van alle leed in de VS te bestempelen. Neem nu zijn immense campagne voor het bouwen van een muur op de grens met Mexico. Deze muur staat niet alleen symbool voor racisme, xenofobie en discriminatie, maar ook voor het businessmodel dat Trump aanhangt. Alle statistieken en onderzoeken tonen aan dat de meerderheid van illegale migranten de VS legaal binnenkomen met een toeristenvisum en hier vervolgens langer blijven. Wat betreft moorden en gewelddadige diefstallen tonen statistieken aan dat de overgrote meerderheid van deze delicten door Amerikaanse burgers worden gepleegd. Trumps argumenten voor een muur zijn ongegrond. Ik vraag mij af wie de vrienden van Trump zijn die uiteindelijk het contract zullen krijgen om deze muur te bouwen. Wie zal hier het geld verdienen dat anders naar onze burgers zou kunnen gaan?''Toch wil ik benadrukken dat het woord "migrant" voor mij een positieve connotatie heeft. Ik vind het een eer om migrant te zijn in de VS. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik als vrouw met een migratiegeschiedenis aan politiek mag doen in de VS en kan opkomen voor de minderheidsgroepen. Toen ik parlementslid van de staat New York werd, heb ik berichten gekregen met felicitaties en erkenning vanuit heel het land van mensen die begrepen welke obstakels ik heb moeten overwinnen om dit te bereiken. Ik voel me enorm verantwoordelijk om migranten in de VS te beschermen.'Hoe slaagt u erin om als politica niet in de val van Trumps provocatie te vallen? Cruz: 'Het is belangrijk om te weten dat er een groot contrast is tussen wat men in de media over de VS leest en wat er in werkelijkheid gebeurt. Trump polariseert graag en gebruikt sterke taal, maar we mogen onze hoop en onze zelfbeheersing nooit verliezen. Een politicus is iemand die naar oplossingen zoekt en zijn verantwoordelijkheid opneemt voor zijn beslissingen. Het is gemakkelijk en goedkoop van Trump om de verantwoordelijkheid voor alle problemen in de VS op migranten af te schuiven. De hoge werkloosheid en de lage veiligheid zijn echter problemen die structurele oplossingen vragen. Het economisch model van de VS heeft werkpunten die aangepakt dienen te worden. Investeringen in gezondheidszorg en betaalbaar en kwaliteitsvol onderwijs zijn nodig om de welvaart van alle burgers te garanderen. Het is nodig dat daar een draagvlak voor gecreëerd wordt bij de burgers door er met hen over in debat te gaan.'New York is een van de 'Sanctuary Cities', steden in de VS die bewust mensen zonder papieren gedogen, tot groot ongenoegen van Trump. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen lijkt hij de druk op New York alleen maar te verhogen. Cruz: 'Ik kan je vertellen dat ik als juridisch adviseur indertijd de burgemeester van New York nog heb geholpen om New York tot een Sanctuary City te maken zodanig dat de migranten in New York beschermd zouden worden. De uitdagingen zijn echter enorm groot. Trump deed al meerdere pogingen om de Sanctuary Cities te intimideren. Zo dreigde hij er eerst mee om de federale financiering van deze steden te bevriezen. Rechters hebben gelukkig kunnen aantonen dat deze maatregelen ongrondwettelijk waren. Nadien probeerde hij nog om de betalingen uit te stellen en slechts in stukken te betalen zodat deze steden in de problemen zouden komen. Alle Sanctuary Cities hebben besloten om niet rechtstreeks aan de federale overheid hun informatie over illegale migranten door te geven. We proberen in de staat New York migranten te beschermen door hen pro deo-advocaten aan te bieden. Dit kost de staat echter veel geld. Onlangs zijn we erin geslaagd om illegale migranten ook een rijbewijs te laten behalen met de "Green Light Law". Ik beschouw dat als een enorme overwinning, omdat ik nog goed weet hoe erg ik het zelf vond toen ik als 16-jarige niet de kans had om net zoals mijn klasgenoten mijn rijbewijs te behalen. In deze wet is ook opgenomen dat gegevens van deze rijbewijzen niet zullen doorgegeven worden aan federale immigratiediensten. In de aanloop naar de verkiezingen doet Trump er nu alles aan om deze nieuwe wet onderuit te halen.'Hoe zou u de latino-gemeenschap in de VS omschrijven? Cruz: 'Die blijft jaarlijks groeien. Een algemeen kenmerk van latino's is dat ze een warm hart hebben en iedereen warm ontvangen. Deze eigenschap kan de haat die bepaalde politici verkopen tegenhouden. Samen staan we sterk. Toch kent de latinogemeenschap ook veel zorgen. Vele families leven illegaal in de VS en worden bedreigd met uitleveringen of het splitsen van familieleden. Ik wil samenwerken met de latinogemeenschap om hen dezelfde kansen aan te reiken die ik ook heb gekregen. Ik ben hun zus en hun bondgenoot. De deuren van mijn bureau staan voor hen open. Ik ijver in de staat New York voor wetten die hen meer garanties geven om hen te beschermen. Illegale migranten hebben ook recht om een rijbewijs te halen, een job uit te oefenen en uitbetaald te worden voor geleverde diensten. We willen het openbaar vervoer verbeteren en huurders beschermen tegen uithuiszetting. We willen ook een debat voeren over betaalbaarder en kwalitatiever publiek onderwijs.' Hoe kijkt u naar Nancy Pelosi, die als eerste vrouw de functie van voorzitster van het Huis van Afgevaardigden bekleedt. Cruz: 'Pelosi is een zeer gedreven vrouw die haar best probeert te doen. Als mens botst ze echter ook op haar eigen grenzen. Trump daagt iedereen uit. Ik kan me inbeelden dat het niet gemakkelijk moet zijn om daarmee om te gaan. Ze doet haar best en we moeten haar zoveel mogelijk proberen te steunen.'Bij de presidentskandidaten voor de Democraten participeren twee vrouwen: Elizabeth Warren en Amy Klobuchar. Hoe lang zal het nog duren eer een vrouw president van de VS wordt? Cruz: 'Ik zou het fantastisch vinden mocht er een vrouwelijke kandidaat verkozen worden, maar op dit moment ligt dat zeer moeilijk. Ik verwacht zelfs niet dat dit de komende 20 jaar zal gebeuren. De kans dat het dan een vrouw wordt met migratieachtergrond of latinaroots is dan wel erg groot. Toch weet je in de Amerikaanse politiek nooit wat er gaat gebeuren. Wie had 20 jaar geleden gedacht dat Donald Trump ooit president zou worden? Niemand!'