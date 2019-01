Parlement ondersteunt naamswijziging voor Macedonië

Voor de grondwetswijziging stemden 81 van de 120 parlementsleden, waarmee de benodigde tweederdemeerderheid bereikt werd.

De premier van Macedonië, Zoran Zaev, en zijn Griekse collega Alexis Tsipras waren het in juni 2018 over de naamswijziging eens geworden. Athene pleitte wegens dezelfde naam van zijn provincie in het noorden van het land al bijna dertig jaar voor de naamsverandering. Macedonië werd nadat het onafhankelijk was geworden in 1991, lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM in het Engels).

De bal ligt nu in het kamp van het Griekse parlement. De naamswijziging treedt pas in voege als dat parlement op zijn beurt het akkoord van vorige zomer ratificeert. Griekenland heeft zich al geëngageerd om zijn veto op te heffen tegen de toetreding van Macedonië tot de NAVO en het openen van toetredingsonderhandelingen met de EU.