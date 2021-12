De Serviërs staan een stap dichter bij een afscheiding van Bosnië-Herzegovina. Het parlement van de Bosnische Serviërs heeft vrijdag een omstreden procedure voor een terugtrekking uit de gemeenschappelijke instellingen gelanceerd.

In Banja Luka, de feitelijke hoofdstad van de Republika Srpska, gaf het parlement de regering zes maanden tijd om het Servische vertrek uit de drie gemeenschappelijke instellingen van de federale staat te organiseren: het leger, het gerecht en de belastingdienst. 'Bosnië evolueert in een richting die we niet waren overeengekomen toen we de Dayton-vredesakkoorden ondertekenden', zo verklaarde politiek leider van de Bosnische Serviërs, Milorad Dodik. 'Dit is het moment om de vrijheid van de Republika Srpska te herwinnen'.

De Dayton-akkoorden uit 1995 maakte een einde aan de Bosnische burgeroorlog. Ze bezegelden de opdeling van Bosnië-Herzegovina in twee entiteiten: de Republika Srpska of Servische Republiek en de Federatie van Bosnië en Herzegovina, waar hoofdzakelijk moslims en Kroaten wonen.

De 62-jarige Dodik was ooit een gematigd politicus die beschermd werd door het westen, dezer dagen is hij een nationalist die gesteund wordt door Rusland. Hij beschuldigt het westen ervan dat ze doorheen de jaren de Republika Srpska verzwakten ten gunste van de centrale staat.

De parlementsleden keurden de tekst goed met 49 stemmen tegen drie. De oppositie boycotte de stemming. 'Hij die gelooft dat hij dit kan doen zonder oorlog vergist zich schromelijk', zei oppositieleider Mirko Sarovic. Hij waarschuwde Dodik dat hij 'een gevaarlijk pad' heeft gekozen.

Ook de internationale hoge vertegenwoordiger in Bosnië, de Duitser Christian Schmidt, en de internationale raad die toeziet op de naleving van de Dayton-akkoorden (PIC) hadden de voorbije dagen meermaals gewaarschuwd voor een unilaterale Servische terugtrekking uit de federale instellingen.

