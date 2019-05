Met haar een-op-een coachingsessies, workshops en lezingen helpt Marie Dasylva vrouwen met een migratieachtergrond op de werkvloer. 'Ik heb geen idee waar ik zou zijn beland als zij er niet was geweest.'

Een tijdje terug bracht Marie Dasylva (35) een bezoek aan de idyllische Jardin des Plantes in Parijs vergezeld door een van haar cliëntes. De 17e-eeuwse botanische tuin is geliefd bij Parijzenaars en toeristen voor zijn duizenden planten- en boomsoorten, maar Dasylva was er niet om al die natuurpracht te bewonderen. Nee, ze zocht een plek waar haar cliënte zonder remmen luid zou kunnen roepen.

...