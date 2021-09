Anne Hidalgo, de socialistische burgemeester van Parijs, is officieel kandidaat om de volgende president van Frankrijk te worden. Hidalgo maakte dat zondag zelf bekend.

'Ik heb beslist kandidaat te zijn voor de presidentsverkiezingen. Ik ben er klaar voor', aldus Hidalgo (62) tijdens een toespraak in Rouen. Haar kandidaatstelling was verwacht.

Hidalgo is niet de eerste linkse politicus die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen. De eerste ronde vindt plaats in april volgend jaar. Peilingen geven haar maar zeven à negen procent van de stemmen, en dat is onvoldoende om de eerste ronde te overleven.

