Parijs wil dat Trump zich niet inlaat met binnenlands beleid in Frankrijk

In het bijzonder zaterdag heeft het Amerikaanse staatshoofd voor de tweede keer in een week getweet omtrent het (gewelddadig) protest van de 'gele hesjes' in Frankrijk. Hij bracht daarbij een 'zeer triestige dag en nacht voor Frankrijk' in verband met het door hem reeds afgeschoten Klimaatakkoord van Parijs.

Dat is niet in goede aarde gevallen bij de Franse regering. Via minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft zij de bewoner van het Witte Huis zondag in vrij scherpe bewoordingen aangespoord zich te onthouden van inmenging in het binnenlands beleid van Frankrijk. 'Ik heb gezegd aan Donald Trump en de president van de Republiek (Emmanuel Macron) heeft hem ook gezegd: wij nemen niet deel aan de Amerikaanse debatten, laat ons land zijn eigen leven leiden.'

Le Drian zei zich ook 'ongerust' te maken omtrent de democratie en de instellingen in Frankrijk bij het horen van een zeker aantal verklaringen, waarbij de bewindsman expliciet verwees naar oproepen tot 'opstand'.