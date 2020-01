Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben Iran zondag opgeroepen om de verplichtingen van het internationale nucleaire akkoord van 2015 weer volledig na te komen.

De Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson en de Duitse kanselier Angela Merkel deden dat in een gemeenschappelijke verklaring.

De Verenigde Staten zijn uit het akkoord over het Iraanse nucleaire programma gestapt. De overgebleven partners blijven de deal wel verdedigen, alhoewel Iran steeds meer verbintenissen naast zich neerlegt.

'Wij hebben onze diepe bezorgdheid uitgedrukt over de maatregelen die Iran sinds juli 2019 getroffen heeft in tegenspraak met zijn verplichtingen. Die maatregelen moeten teruggedraaid worden', aldus Parijs, Londen en Berlijn. Volgens de drie landen heeft het akkoord een sleutelrol bij de niet-verspreiding van nucleaire wapens.

