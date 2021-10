Het Kremlin heeft maandag ontkend dat verscheidene personen uit de naaste omgeving van president Vladimir Poetin gebruik maken van constructies in belastingparadijzen. Dat moest namelijk blijken uit informatie in de 'Pandora Papers', een nieuw internationaal onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ).

'Wanneer er ernstige publicaties zijn, gebaseerd op of verwijzend naar ernstige zaken, dan zullen we die met belangstelling lezen,' zei de Russische presidentiële woordvoerder Dmitry Peskov tegen verslaggevers.

Ook de Jordaanse koning Abduoelah II, die genoemd wordt in de documenten, liet bij monde van zijn woordvoerder weten dat de informatie niet klopt. 'De informatie is verdraaid en vormt een bedreiging voor de veiligheid van de monarch en zijn familie', zo klinkt het daar.

Het koninklijk paleis erkent dat Abdoellah II eigendommen bezit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar zegt dat deze 'persoonlijk' door de vorst waren gefinancierd.

'Wanneer er ernstige publicaties zijn, gebaseerd op of verwijzend naar ernstige zaken, dan zullen we die met belangstelling lezen,' zei de Russische presidentiële woordvoerder Dmitry Peskov tegen verslaggevers. Ook de Jordaanse koning Abduoelah II, die genoemd wordt in de documenten, liet bij monde van zijn woordvoerder weten dat de informatie niet klopt. 'De informatie is verdraaid en vormt een bedreiging voor de veiligheid van de monarch en zijn familie', zo klinkt het daar. Het koninklijk paleis erkent dat Abdoellah II eigendommen bezit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, maar zegt dat deze 'persoonlijk' door de vorst waren gefinancierd.