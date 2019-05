Zondag mei kiest de bevolking van het Centraal-Amerikaanse land Panama een nieuwe president. De opvolger van Juan Carlos Varela komt aan het hoofd te staan van de snelst groeiende economie van de regio, maar zal wel een antwoord moeten formuleren op de ongelijkheid in het land;

Panama dankt zijn economische groei voor een groot deel aan het Panama-kanaal, dat vorig jaar nog goed was voor een opbrengst van 1,7 miljard dollar. De Wereldbank voorspelt dat de economie dit jaar zal groeien met 6 procent, beter dan elk ander land in Latijns-Amerika. Maar volgens een studie van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied van de Verenigde Naties beschikt bijna een vierde van de bevolking over minder dan de helft van het mediaaninkomen.

Het verbeteren van de situatie van het arme deel van de bevolking was daarom een belangrijk thema in de verkiezingscampagne, net als corruptie. De toekomstige president moet ook het blazoen van Panama oppoetsen op het internationale toneel, na het schandaal van de Panama Papers uit 2016. Daarin stonden de namen van personen en bedrijven die hun geld via het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca in een belastingparadijs stalden.

Volgens de peilingen is de grootste kanshebber om Varela op te volgen de 66-jarige voormalige zakenman en oud-minister Laurentino Cortizo, van de centrumlinkse Democratische Revolutionaire Partij (PRD), die in de oppositie zit. Zijn verkiezingsbeloften waren het verbeteren van overheidsdiensten als watervoorziening en gezondheidszorg, zonder ze te privatiseren. Hij wil vooral voor de armen de gezondheidszorg toegankelijker maken, en de tekorten aan medicijnen aanpakken door de aankoop en verdeling te centraliseren. Een peiling van midden april gaf hem net geen 50 procent van de stemmen.

Cortizo's belangrijkste uitdager is de 54-jarige advocaat en voormalige minister Romulo Roux, lid van de centrumrechtse partij Democratische Verandering. Hij wil de grondwet aanpassen om de rechterlijke macht te versterken na het omkoopschandaal rond het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht, waar ook Varela bij betrokken was. Hij wil de bureaucratie verminderen en Panama's sociale zekerheid en pensioenen transparanter en duurzamer te maken. De peilingen geven hem 26 procent van de stemmen.

De 45-jarige Roberto Lombana, ook een advocaat, neemt als onafhankelijke deel. Hij was tot voor kort nog relatief onbekend, maar kan volgens de meest recente peilingen op 10,5 procent van de stemmen rekenen, terwijl dat twee maanden geleden amper 0,8 procent was. Hij voerde campagne tegen het politieke establishment, en bepleit een kleinere regering.