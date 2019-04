Panama Papers leveren wereldwijd meer dan 1 miljard euro op

is redacteur bij Knack

Drie jaar na de publicatie van de Panama Papers heeft de Belgische fiscus voor 16 miljoen euro bijkomende belastingen gevorderd. Dat is minder dan waar de regering op had gemikt.

Op 3 april 2016 publiceerde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de Panama Papers. 11,5 miljoen documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, gelekt aan Süddeutsche Zeitung, onthulden hoe offshorebedrijven gebruikt waren om belastingen te ontwijken en geld wit te wassen. In België berichtten Knack, MO*, Le Soir en De Tijd dat minstens 732 burgers en inwoners via tussenkomst van Mossack Fonseca vennootschappen hadden opgericht in elf belastingparadijzen, van de Britse Maagdeneilanden tot Samoa. Dankzij de publicaties en informatie op de website van ICIJ kon de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) honderden Belgische belastingplichtigen identificeren. De fiscus sprak af met div...